طيران الإمارات تقدم لعملائها 170 طناً من أجود أنواع القهوة سنوياً

المصدر: دبي – البيان

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كشفت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، أنها تقدم لعملائها أكثر من 170 طناً من أجود أنواع القهوة سنوياً.

حيث توفر للمسافرين مجموعة واسعة من أنواع القهوة المحضرة يدوياً، منها مزيج طيران الإمارات المميز من القهوة العربية التقليدية، يتم تقديمها في صالات طيران الإمارات وعلى متن رحلاتها إلى 140 وجهة حول العالم. وتشارك الناقلة في الاحتفال باليوم العالمي للقهوة الذي يوافق الأول من أكتوبر كل عام.

وتقدم طيران الإمارات للمسافرين على متن رحلاتها أكثر من 130 طناً من القهوة سنوياً، حيث تقدم مزيجها المميز من القهوة العربية من إنتاج شركة «ماتينا» المحلية، التي تستخدم في تحضيرها أجود أنواع حبوب قهوة «أرابيكا»، مع إضافة الهيل الطبيعي والزعفران، بما يتماشى مع الوصفات التقليدية التي توارثتها الأجيال، لضمان الحفاظ على تميز تجربة الضيافة بالقهوة التي شكلت جوهر الضيافة العربية على مدى القرون.

وإلى جانب ذلك، تقدم الناقلة لمسافريها مجموعة واسعة من أنواع القهوة عبر شبكة رحلاتها في مختلف أرجاء العالم، من إنتاج «لافاتزا»، و«كوفي بلانيت»، و«نيروبي للقهوة والشاي» ومجموعة من الموردين المستقلين على مستوى العالم.

ويستهلك نحو 5.1 ملايين مسافر يسترخون في صالات طيران الإمارات السبع الفاخرة في دبي كل عام ما معدله 26 طناً من حبوب البن. ويوجد في صالة الدرجة الأولى في الكونكورس B بمطار دبي الدولي منصة مخصصة للقهوة تتيح للمسافرين الاختيار بين مجموعة متنوعة من ثلاثة أنواع من القهوة ذات المنشأ الواحد، التي يتم تحضيرها طازجة.

ويوفر كل نوع من هذه القهوة مجموعة متنوعة من درجات الحموضة والمرارة والأريج، وتقدم صالات طيران الإمارات الفاخرة الـ34 المنشرة حول العالم، التي يستخدمها قرابة 2.1 مليون مسافر 14 طناً من القهوة بتشكيلاتها المتنوعة.

كما تضم صالات الدرجة الأولى والأعمال منصات لمقهى «كوستا» التابع لشركة الإمارات للتجزئة والترفيه. ويتلقى طاقم طيران الإمارات تدريباً متخصصاً في القهوة، حيث يتعرفون على أصول القهوة وخلطاتها المختلفة وكيفية إعداد الكوب المثالي لكل عميل. وفي جلسات التدريب العملي، يتعلم أفراد الطاقم كيفية تحضير وتقديم كل نوع من أنواع القهوة، ويتم تقييمهم فيما يتعلق بإعداد وتقديم القهوة العربية المميزة من طيران الإمارات.

ويمكن لمسافري الدرجة الأولى الاستمتاع بقهوتهم في الكوب الذي يختارونه من تشكيلة الأكواب، بما في ذلك أكواب رويال دولتون الفاخرة، كما ينعم مسافرو درجة الأعمال بتناول قهوتهم في أكواب مصنوعة من الخزف الفاخر.

وإلى جانب ذلك تحرص طيران الإمارات على استخدام أجود أنواع المياه في صنع القهوة، حيث تلتزم على الدوام بضمان الحفاظ على جودة المياه في الخزانات والمعدات المستخدمة في النقل وخطوط الإمداد، من خلال عمليات التعقيم والصيانة والمراقبة والمتابعة الدقيقة والمنتظمة.

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