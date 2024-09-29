طفرة شاملة في قطاع الضيافة في دبي بدعم من انتعاش حركة السياحة

المصدر: دبي - البيان

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سجلت دبي رقماً قياسياً جديداً في عدد السياح باستقبالها 9.31 ملايين زائر دولي، خلال النصف الأول من 2024، ما شكل زيادة بنسبة 9% مقارنة مع 8.55 ملايين زائر خلال النصف الأول من العام 2023، ويشير تقرير جديد لشركة «كافنديش ماكسويل» المتخصصة في الاستشارات العقارية إلى أن قطاع الضيافة الفاخرة يشهد أيضاً نمواً ملحوظاً، ومن المتوقع أن يتعزز بشكل أكبر، حيث قيم التقرير، الذي يحمل عنوان «قطاع الضيافة في دبي» أداء السوق في النصف الأول من 2024.

وشهد مطار دبي الدولي (DXB) أيضاً نمواً قياسياً، حيث استقبل 44.9 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.

ومن المتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 91 مليون مسافر بحلول نهاية 2024، بالإضافة إلى تصدر مطار دبي قائمة أكثر المطارات اتصالاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطار دبي في 2023 حوالي 87 مليون مسافر.

وواكب قطاع الضيافة هذا النمو الكبير في قطاع السياحة، حيث زاد عدد الفنادق بنسبة 4.8%، ليصل إلى 631 فندقاً، وشهدت فئة الفنادق الفاخرة زيادة ملحوظة بنسبة 111.4%، مع توقعات باستمرار متوسط السعر اليومي للغرف في الارتفاع.

وشهد عام 2024 افتتاح العديد من الفنادق الفاخرة الجديدة، مثل «لان دبي دورشستر كولكشن»، و«سايرو ون زعبيل»، و«ون آند أونلي ون زعبيل»، و«فايف لوكس جي بي آر»، و«بالاس دبي كريك هاربر»، حيث أضافت هذه الفنادق الجديدة حوالي 1090 غرفة إلى العرض الحالي، ومن المتوقع أن تشهد الفئة الفاخرة نمواً كبيراً في عام 2025، مع افتتاح 8 فنادق جديدة تضيف حوالي 1140 غرفة.

ويسهم قطاع السياحة بشكل كبير في الاقتصاد الإماراتي، حيث سجل نمواً بنسبة 11.7% في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023، ليصل إلى 220 مليار درهم، وتوقعات بمساهمة القطاع بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، أي ما يعادل 236 مليار درهم في 2024.

وشكل الأوروبيون الغربيون أكبر مجموعة من السياح في دبي، حيث بلغت نسبتهم 20% (1.9 مليون سائح). وحلت جنوب آسيا وأوروبا الشرقية ودول مجلس التعاون الخليجي في المراتب التالية بنسب 17% و15% و14% على التوالي.

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