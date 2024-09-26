مطار دبي الدولي يفتتح صالة خاصة لأصحاب الهمم

المصدر: وام

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دشنت مطارات دبي، اليوم رسمياً، أول صالة سفر مخصصة لأصحاب الهمم، في المبنى 2 من مطار دبي الدولي، لتضع بذلك معايير جديدة للسفر الشامل.

ووفق بيان صحفي صادر عن مطارات دبي، فقد تم تصميم الصالة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لأصحاب الهمم، بما في ذلك ذوي التوحد والتحديات غير المرئية.

جاء افتتاح صالة السفر، بالتعاون بين مطارات دبي ودناتا، الجهة المشغلة للصالة، التي تعدّ جزءاً من برنامج بملايين الدراهم، يتضمن خططا لافتتاح صالات مماثلة في مباني المسافرين الأخرى.

وقال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، إن هذه الصالة تعكس الالتزام الراسخ بجعل مطار دبي الدولي مكانا يرحب بجميع المسافرين، موضحا أنه تم تصميم هذه المنشأة بعناية لتلبية احتياجات أصحاب الهمم، وتتماشى مع رؤية دبي في أن تصبح مدينة شاملة وصديقة لأصحاب الهمم.

وأضاف أن التصميم يضمن توفير بيئة هادئة وسهلة الوصول، وتمثل هذه المنشأة الجديدة خطوة ضمن السعي الدؤوب لضمان تجربة سفر سلسة لجميع الضيوف، بغض النظر عن احتياجاتهم الفردية.

ووفق مطارات دبي، يعكس تصميم الصالة، الذي نفذه فريق التصميم في مطارات دبي، رؤية شاملة تتماشى مع قيم مطار دبي الدولي ومدينة دبي على حد سواء.

ويجسد التصميم الداخلي للصالة روح دبي العصرية، وينسجم مع "كود دبي للبيئة المؤهلة"، وزودت الصالة بمجموعة من الميزات التي تشمل مساحات واسعة مخصصة للكراسي المتحركة لضمان حرية الحركة، وأسطح ذات ألوان متباينة لتسهيل التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ومقاعد في موقع قريب من الموظفين لضعاف السمع لتسهيل التواصل المباشر، كما تضم الصالة منطقة هادئة لتخفيف الضغط للأفراد من ذوي التوحد توفر لهم ملاذاً للسكينة والاسترخاء، بالإضافة إلى صالة مخصصة للأطفال القصر غير المصحوبين بذويهم.

وأكد جعفر داود، نائب الرئيس الأول لعمليات المطارات في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى دناتا، الالتزام بتوفير تجربة سفر شاملة ومريحة لجميع المسافرين، بما في ذلك أصحاب الهمم.

وقال إن الصالة الجديدة تمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، وفريق العمل المدرب تدريبا عاليا، يبذل قصارى جهده لضمان تقديم تجربة سفر استثنائية لجميع الضيوف".

تُعد هذه الصالة جزءاً لا يتجزأ من إستراتيجية مطارات دبي الشاملة لأصحاب الهمم التي تشمل مجموعة من المبادرات، أبرزها "برنامج شريط عباد الشمس" الذي يتيح تحديد ومساعدة ضيوف أصحاب الهمم بكل سرية، ويمنحهم إمكانية الوصول إلى الممرات ذات الأولوية، والمسار المخصص لذوي التوحد، مع منحهم الأولوية في إنهاء إجراءات السفر وفحص الجوازات ونقاط التفتيش الأمنية والصعود إلى الطائرة.

وأوضحت مطارات دبي أن إستراتيجيتها تشمل برنامجا تدريبيا لموظفي المطار، حول كيفية التعامل مع التحديات غير المرئية، إلى جانب توفير مرافق وخدمات مخصصة، مثل مواقف مجانية للسيارات لمدة ساعتين، وسيارات أجرة مخصصة، وخدمات الكراسي المتحركة.

يذكر أن مطار دبي الدولي حصل في عام 2022 على اعتماد من مجلس المطارات الدولي (ACI)، في إطار برنامج اعتماد تعزيز إمكانية الوصول، وهو مبادرة تهدف إلى تقدير التزام المطارات العالمية بتسهيل عمليات السفر لجميع المسافرين.

كما حصل المطار على شهادة "صديق للتوحد" من مركز دبي للتوحد، وأصبح أول مطار دولي يحصل على تصنيف "مركز معتمد للتوحد" (CAC)، الذي يمنحه المجلس الدولي لاعتماد معايير التعليم المستمر (IBCCES).

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