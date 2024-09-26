جائزة لـ «دناتا» عن مبادراتها في الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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حصدت «دناتا»؛ الشركة العالمية لخدمات السفر والطيران، جائزة الاستدامة والبيئة في مجال الطيران، خلال حفل توزيع جوائز «أفييشن إنداستري» في المملكة المتحدة. ويسلط هذا التكريم الضوء على جهود الشركة لتحسين الكفاءة البيئية في جميع عملياتها المتنوعة، بما في ذلك وحدات أعمال عمليات المطارات والسفر والتموين والتجزئة.

وتحتفل جوائز «أفييشن إنداستري» بالأفراد والشركات الأكثر ابتكاراً، والتي تقود التميز في قطاع الطيران في المملكة المتحدة.

وقال ستيوارت أنجوس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة «دناتا» في أوروبا، والذي تسلم الجائزة نيابة عن الشركة: «نفخر بالحصول على هذه الجائزة المرموقة، وخاصة في مثل هذه الفئة المهمة. يعكس اختيارنا من قائمة مختصرة من شركات الطيران الرائدة التأثير الحقيقي الذي يحدثه فريق عملنا، من خلال عملهم الجاد، وتفانيهم في الحد من بصمتنا البيئية، وسنواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا لدفع التغيير الإيجابي في صناعة الطيران».

وأعلنت «دناتا» مؤخراً عن تحسينات كبيرة في مقاييس الأداء البيئي الرئيسية للسنة المالية 2023 - 2024. ونتيجة لنهجها ومبادراتها نجحت الشركة في خفض كثافة الكربون في عملياتها بـأكثر من 8% و22% و26% في عملياتها في المطارات وأعمال السفر والتموين على التوالي. وقد تم التحقق من صحة جميع البيانات من قبل Verifavia، وهي هيئة معتمدة للتحقق والتدقيق البيئي.

وتعمل «دناتا» على الحد من الانبعاثات عبر أعمالها بالاعتماد على مصادر متجددة للطاقة. وفي بعض الأسواق، مثل المملكة المتحدة وأيرلندا، تشتري «دناتا» حصرياً الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة. ومؤخراً، قامت بتركيب الألواح الشمسية في مرافقها في باكستان والفلبين.

وتستثمر «دناتا» في تحديث أسطول معداتها الأرضية لتحسين الكفاءة البيئية، كما تلتزم استراتيجيتها بالتخلص التدريجي من المحركات التي تعمل بالديزل. وصلت نسبة المعدات الكهربائية في أسطول دناتا إلى 65% في هولندا، و44% في إيطاليا، و40% بالمملكة المتحدة.

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