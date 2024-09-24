شركات طيران تلغي رحلاتها إلى لبنان وإسرائيل

المصدر: ا ف ب

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علّقت شركات طيران عدة رحلاتها إلى بيروت، على وقع التصعيد المتواصل بين إسرائيل وحزب الله الذي شهد أعنف قصف جوي على الإطلاق في لبنان منذ بدء تبادل إطلاق النار على جانبَي الحدود قبل نحو عام على خلفية الحرب في غزة.

وأوقفت أبرز الشركات رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية ومنها، غداة مقتل ما لا يقل عن 558 شخصاً منذ "الاثنين" مع شن مئات الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في لبنان، بسحب وزارة الصحة.

وأعلنت شركة الخطوط الفرنسية "إير فرانس" الثلاثاء أنها مددت تعليق رحلاتها من بيروت وإليها لأسبوع إضافي " ضمنا" لكنها تعمل "بشكل طبيعي" على خط الرحلات إلى تل أبيب. أما فرعها "ترانسافيا" المنخفض الكلفة والذي يسّير أيضا رحلات الى هاتين المدينتين فقد "علّق أيضا رحلاته إلى بيروت.

وأعلنت شركة "لوفتهانزا" الألمانية تمديد تعليق رحلاتها الجوية من تل أبيب وطهران وإليهما حتى 14 أكتوبر المقبل.

وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني إن لوفتهانزا واصلت "مراقبة الوضع من كثب وستقيّمه أكثر في الأيام المقبلة".

كما أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني أنها اتخذت "قرارا بإيقاف تشغيل رحلات شركات الطيران الأردنية إلى بيروت حتى إشعار آخر".

في المقابل، كانت شركة "مصر للطيران" أصدرت بيانا قالت فيه إنه "نظرا للأحداث التي تشهدها دولة لبنان الشقيقة، فقد قررت مصر للطيران إلغاء رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى بيروت لحين استقرار الأوضاع داخل البلاد".

وأفادت شركة طيران الإمارات في بيان عن إلغاء رحلاتها "بين دبي وبيروت يومي 24 و25 سبتمبر 2024".

وأضافت أنه "نواصل مراقبة الوضع في لبنان عن كثب ونتواصل مع السلطات المعنية بشأن التطورات وسنقدم التحديثات حسب الحاجة سلامة طاقمنا وعملائنا لها أهمية قصوى ولن يتم المساس بها".

وقالت شركة "طيران الاتحاد" الإماراتية أيضاً في بيان إنها ألغت "خدماتها من وبيروت وإليها يوم الأربعاء 25 سبتمبر استجابة للتطورات الإقليمية الجارية" بعدما كانت ألغت رحلات الثلاثاء.

وأشارت الشركة إلى أنها "تراقب الوضع في كل أنحاء المنطقة وتستمر في الحفاظ على اتصال وثيق مع السلطات".

وبالمثل، أكدت شركة "فلاي دبي" أنها علّقت رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية ليومي الثلاثاء والأربعاء.

وقال متحدث باسم الشركة إنه "تم إلغاء رحلات فلاي دبي بين مطار دبي الدولي ومطار بيروت الدولي يومي 24 و25 سبتمبر بسبب التطورات الجارية".

بدورها، كانت الخطوط الجوية القطرية أكدت في بيان أنه "نظرا للوضع القائم في لبنان، علّقت الخطوط الجوية القطرية مؤقتا رحلاتها من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وإليه حتى 25 سبتمبر".

وأضافت "تبقى سلامة ركابنا على رأس أولوياتنا".

وقال مصدر في شركة "طيران الشرق الأوسط"، الناقل الوطني اللبناني، طالبا عدم كشف هويته إن "كل رحلاتنا محجوزة بالكامل بسبب إلغاء شركات طيران أخرى للرحلات. لا يوجد مقعد واحد متاح لأي وجهة قبل يوم الأحد".

وعلقت شركة دلتا ايرلاينز الأمريكية رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب حتى نهاية العام.

كما علقت شركة بريتيش ايرويز التي لا تسير رحلات إلى لبنان، "الثلاثاء" رحلاتها إلى تل أبيب حتى "الخميس" ضمنا، بسبب الوضع الأمني في المنطقة.

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