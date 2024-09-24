الاتحاد للطيران تلغي رحلاتها من وإلى بيروت اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت الاتحاد للطيران عن إلغاء رحلاتها من وإلى بيروت اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر استجابة للتطورات الإقليمية الجارية.

وأكد بيان صادر عن الشركة إلغاء الرحلات رقم EY535 من أبوظبي إلى بيروت (BEY) و رقم EY538 من بيروت إلى أبوظبي، مشيرة الى مساعدة العملاء الذين حجزوا على هذه الرحلات في ترتيبات سفرهم.

وأكدت الشركة أنها تراقب الوضع في المنطقة ، ومستمرة في التواصل مع السلطات، مشيرة الى أن سلامة الركاب واطقم الطائرات في مقدمة أولويات الشركة

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