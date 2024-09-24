فلاي دبي تلغي رحلاتها إلى بيروت يومي 24 و25 سبتمبر

المصدر: دبي- البيان

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أعلن متحدث باسم «فلاي دبي» أن الشركة ألغت رحلاتها بين مطار دبي الدولي ومطار بيروت الدولي يومي 24 و25 سبتمبر الجاري بسبب الاحدث الراهنة.

وقال المتحدث "إنه سيتم التواصل مع المسافرين الذين لديهم حجوزات حالية بخصوص خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر".

وأضاف " ننصح الركاب بالتواصل مع مركز اتصال فلاي دبي في دبي أو متجر فلاي دبي للسفر أو وكيل السفر المعني للحصول على خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر. نعتذر عن أي إزعاج لمسافرينا بسبب التغيرات في جدول الرحلات".

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