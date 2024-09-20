«الاتحاد» نقلت 26 مليون مسافر إلى الهند في 20 عاماً

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت «الاتحاد للطيران» أمس تشغيلها أكثر من 172 ألف رحلة نقلت أكثر من 26 مليون مسافر بين الهند والإمارات وما وراء ذلك، وذلك بعد 20 عاماً من انطلاقة خدماتها إلى المدن الهندية.

وقالت الاتحاد، في بيان أمس إنها تحتفل هذا الشهر بالذكرى العشرين لانطلاق خدماتها إلى الهند بعد أن أطلقت أولى رحلاتها إلى مومباي، العاصمة التجارية للهند، في 26 سبتمبر 2004 تلتها نيودلهي في الأول من ديسمبر 2004.

وشهدت شبكة وجهات الاتحاد توسعة مهمة على مر السنوات الماضية، وبعد إضافة رحلات إلى تيروفانانثابورام، كوزيكود وجايبور في وقت سابق من العام، أصبحت الاتحاد تشغل حالياً 176 رحلة أسبوعية إلى 11 وجهة عبر الهند لتوفر للمسافرين من الهند خدمات استثنائية إلى الشرق الأوسط، وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران إن الهند سوق استراتيجي ونحن فخورون بالاحتفال بعشرين عاماً من تشغيل رحلات إلى هذا البلد..عندما أطلقت الاتحاد رحلاتها إلى مومباي في 2004، كانت الوجهة الدولية الثامنة على شبكة الوجهات، وتوسعت بعدها إلى 80 وجهة مع رؤية للتشغيل إلى 125 وجهة بحلول 2023.

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