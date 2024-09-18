«الاتحاد للطيران» تنقل 12 مليون مسافر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الاتحاد للطيران، أنها نقلت 12 مليون مسافر خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 8.9 ملايين مسافر خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت الاتحاد للطيران، في تقرير للإعلان عن النتائج الأولية لحركة المسافرين لشهر أغسطس الماضي، أنها نقلت 1.7 مليون مسافر خلال الشهر المنصرم، وبلغ متوسط نسبة إشغال المقاعد 89% على مدار الشهر، ما يعكس أداءها القوي خلال فترة عطلة الصيف.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: شهدت أعداد المسافرين على متن رحلاتنا خلال شهر أغسطس نمواً مهماً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس نمونا المستمر.

وأضاف: إن عدد المسافرين خلال فترة 12 شهراً الماضية وحتى أغسطس 2024، وصلت إلى 17 مليون مسافر، ما يعني زيادة بنسبة تقارب 70% عن النتائج المحققة خلال العام 2022.

وتابع: حافظنا على عامل الحمولة بنسبة 89% خلال أغسطس 2024، بالرغم من الزيادة في القدرة الاستيعابية مقارنة بالعام 2023. وأصبح عدد الطائرات المشغلة 95 طائرة مقارنة بـ 79 طائرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح أن زيادة 16 طائرة خلال فترة 12 شهراً تأتي نتيجة طموح والتزام كل أفراد طاقم العمل، الذين تكاتفوا لتحقيق ذلك في وقت قياسي، مع المحافظة في الوقت نفسه على عامل حمولة تخطى 86%.

ولفت إلى أنه خلال شهر أغسطس الماضي، تم تشغيل آخر طائرتين من أصل 6 طائرات من طراز A321neo كان من المخطط تشغيلها في 2024.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز