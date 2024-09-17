شركات إماراتية تتسلم 14 طائرة من «بوينغ» في 8 أشهر

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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استحوذت الشركات الإماراتية (طيران الإمارات والاتحاد للطيران وفلاي دبي ودبي لصناعة الطيران) على نحو 82.3% من إجمالي تسليمات بوينغ في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من يناير إلى نهاية أغسطس الماضي.

وأظهرت البيانات أن «بوينغ» سلمت الشركات الإماراتية 14 طائرة جديدة خلال أول 8 أشهر من العام الجاري من إجمالي 17 طائرة تسلمتها شركات الطيران في المنطقة، ما يعكس حجم النمو والتوسعات التي تشهدها الناقلات الوطنية خلال الفترة الحالية بدعم من ارتفاع حجم الطلب على السفر من وإلى الإمارات.

وبحسب الشركة الأمريكية، فقد سلمت «دبي لصناعات الطيران» في مارس ومايو ويونيو وأغسطس 6 طائرات طراز «بوينغ 737 ماكس»، كما تسلمت «الاتحاد للطيران» ثلاث طائرات من طراز «بوينغ 787 دريملاينر» خلال فبراير الماضي، و4 طائرات من طراز «بوينغ 737 ماكس» تسلمتها «فلاي دبي» في يناير وفبراير ومايو ويونيو، كما تسلمت طيران الإمارات طائرة شحن من طراز بوينغ 777 F خلال شهر أغسطس الماضي.

وأنهت «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» عام 2023 بطلبيات ضخمة للطائرات قيد التسليم تضم 472 طائرة، بقيمة دفترية 155 مليار دولار، بما يعادل 569 مليار درهم، ما يؤكد الالتزام باستيعاب النمو المستقبلي المتوقع لقطاع الطيران في الإمارات، وتعزيز مكانة دبي المحورية في هذا القطاع الحيوي.

وتواصل الناقلات الوطنية توسيع عملياتها مدعومة بمكانة دولة الإمارات الرائدة كوجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال، فضلاً عن انتعاش الطلب على السفر، ما يعكس قوة وتنافسية شركات الطيران الإماراتية ونجاحها في اكتساب ثقة دولية كبيرة.

ويتوقع أن تواصل الناقلات الوطنية التحلّيق إلى آفاق جديدة من النمو في الفترة المقبلة عبر إضافة مزيد من الوجهات إلى شبكاتها المتنامية، لا سيما في ظل التوقعات بنمو ملموس في حركة المسافرين عبر مطارات الدولة لتبلغ 140 مليون مسافر بنهاية العام الجاري.

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