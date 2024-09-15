«إير أستانا» تطلق رحلات جديدة إلى دبي وأبوظبي

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة الطيران الكازاخية «إير أستانا»، إطلاق رحلات جديدة من مدينتي أتيراو وأستانا إلى دبي وأبوظبي في الشهر المقبل. وستبدأ الرحلة من أتيراو إلى دبي في 26 أكتوبر، بينما ستنطلق الرحلة من أستانا إلى أبوظبي في 30 أكتوبر.

كما سيتم إطلاق رحلة ثانية إلى أبوظبي، هذه المرة من المطار الدولي في ألماتي، في 12 ديسمبر المقبل. وتمثل هذه الرحلات الجديدة إلى الشرق الأوسط خلال فصل الشتاء توسعاً في شبكة رحلات إير أستانا في المنطقة.

وتقدم الشركة حالياً 20 رحلة أسبوعياً من ألماتي وأستانا إلى دبي، و6 رحلات أسبوعياً من ألماتي وشيمكنت إلى السعودية، وستشغل الرحلة من أتيراو إلى دبي مرتين أسبوعياً يومي الاثنين والسبت، مع وقت رحلة قدره 4 ساعات. وقال يربولات بايساليقوف، نائب الرئيس الأول لإدارة الإيرادات والتخطيط التجاري في إير أستانا: «يسعد إير أستانا تعزيز وجودها في الشرق الأوسط من خلال الرحلات الجديدة إلى دبي وأبوظبي، مما يعكس النمو السريع في حركة الأعمال والترفيه بين كازاخستان والمنطقة».

وأضاف: «بشكل خاص، ستسهم الرحلة الجديدة من أتيراو إلى دبي في التنمية الاقتصادية الأوسع في غرب كازاخستان من خلال تعزيز الاتصال مع مراكز الأعمال والسياحة المهمة في الخليج».

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