44.5 مليار دولار إجمالي حجوزات السفر في الإمارات خلال 2023

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «إنسايت آوت» للاستشارات عن تجديد شراكتها مع «فوكس رايت» لإعداد تقرير سوق السفر السنوي للشرق الأوسط، الذي كشف عن بروز سوق السفر في الإمارات كقوة صاعدة، حيث سجل 44.5 مليار دولار في إجمالي الحجوزات خلال 2023، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالعام السابق.

ومنذ إطلاق التقرير في 2012، قامت «إنسايت آوت» بدور حيوي في تطويره، حيث تتوقع النسخة الأخيرة من التقرير نمواً ملحوظاً بنسبة 40% في قطاع السفر بالمنطقة وتجاوز نسبة الحجوزات لـ 127 مليار دولار بحلول عام 2027، وذلك بفضل الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية للسفر وزيادة الطلب من المستهلكين.

اتجاه تصاعدي

وأكد التقرير أن سوق السفر في منطقة الشرق الأوسط يشهد اتجاهاً تصاعدياً واضحاً، حيث حقق نمواً بنسبة 13% في الحجوزات الإجمالية للسفر خلال عام 2023، وهو ما يمثل خمسة أضعاف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة.

توسع الضيافة

وقالت لي هوكينز، المدير الإداري لدى شركة «إنسايت آوت» للاستشارات: تستمر شراكتنا مع «فوكس رايت» في تقديم بيانات ورؤى حيوية حول المشهد السريع التوسع في قطاع الضيافة والسفر في منطقة الشرق الأوسط. يتطور هذا القطاع بسرعة، خصوصاً مع تسارع التكنولوجيا الرقمية وزيادة الطلب على مختلف أنشطة السفر. ومع هذه التحولات الكبيرة في المشهد السياحي في المنطقة، تزداد توقعات الزوار اليوم إلى الشرق الأوسط، الذين يبحثون عن تجارب أعمق وأكثر معنى تبرز التاريخ الغني والتقاليد المتنوعة للمنطقة.

توقعات

ويقدم أحدث تقرير صدر من «فوكس رايت» نظرة شاملة عن سوق السفر في الشرق الأوسط بما في ذلك حجم السوق التفصيلي وتوقعاته، واتجاهات التوزيع، وتحليل قطاعات السفر الرئيسية، والتطورات الخاصة بقطاعات الطيران والفنادق وتأجير السيارات، وغيرها. كما ويركز التقرير على أربعة أسواق سفر رئيسية في المنطقة، وهي الإمارات والسعودية ومصر وقطر.

وكشف التقرير عن ارتفاع معدل الحجوزات لدولة الإمارات في سوق السفر بمنطقة الشرق الأوسط إلى مستويات جديدة، حيث حققت طفرة كبيرة في إجمالي الحجوزات بلغت 44.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 12% عن العام السابق.

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