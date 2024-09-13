«فلاي دبي» و«السعودية للخدمات الأرضية» تجددان اتفاقية خدمات المناولة

المصدر: البيان

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وقَّعت فلاي دبي اتفاقية مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية تجدد بموجبها اتفاقيتها السابقة لخدمات المناولة الارضية في مختلف مطارات المملكة التي تخدمها فلاي دبي.

ووقع الاتفاقية، التي تمتد ثلاث سنوات، كل من حمد عبيدالله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي ومحمد بن عبد الكريم مازي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية

وأكد حمد عبيدالله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي ان توقيع الاتفاقية يعكس العلاقات الطويلة والراسخة بين فلاي دبي وشركائها الاستراتيجيين داخل سوق المملكة باعتباره واحدا من أهم أسواق الناقلة.

وقال عبيد الله: «نتوجه بالشكر للسلطات المختصة في المملكة العربية السعودية على جهودهم المستمرة في توفير الدعم لعمليات فلاي دبي داخل المملكة وهي تؤكد التزام فلاي دبي بتوفير اعلى معايير الخدمة لعملائها في المملكة وتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة بين البلدين الشقيقين والتي شهدت معدلات نمو كبيرة خلال السنوات الماضية».

من جانبه، عبر الأستاذ محمد بن عبد الكريم مازي عن سعادته بالتطور المستمر للشراكة الاستراتيجية بين فلاي دبي والشركة السعوديةِ للخدمات الأرضية، والتي تشهد نقلةً نوعيةً جديدة من خلال تجديد هذه الاتفاقية لخدمة رحلات فلاي دبي بمطارات المملكة، كما عبر أيضاً عن شكره وتقديره للإدارة التنفيذية لفلاي دبي على الثقة في خدمات الشركة.

وقال: فلاي دبي، تُمثل ركيزةً أساسية لرصيد الشركة السعوديةِ للخدمات الأرضية من العملاء والشركاء الاستراتيجيين، كما تُعد استمراراً لمشاريعها وبرامجها التطويرية وخدماتها المتميزة ودورها الحيوي في الارتقاء بمنظومة خدمات المطارات بالمملكة وِفق أعلى المعايير العالمية، مُعبراً عن اعتزازه بنجاح فلاي دبي ودورها المتميز في خدمة حركة السفر والازدهار السياحي والتبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.

تسير فلاي دبي انطلاقاً من مركزها التشغيلي في مطار دبي رحلات منتظمة الى عدد من الوجهات في المملكة مثل العلا ونيوم والبحر الاحمر ومطارات الرياض وجدة والدمام وغيرها وتوفر للمسافرين خيارات متنوعة للسفر الى دبي وما بعدها.

وتوفر فلاي دبي لمسافريها رحلات ربط مريحة بدبي وعبر شبكتها المتنامية والاستمتاع بتجربة سفر اكثر راحة عبر اسطول طائراتها الحديثة من طراز بوينغ 737 سواء على درجة الاعمال او الدرجة السياحية.

وكانت الناقلة قد افتتحت خدماتها اليومية إلى إسلام آباد ولاهور في باكستان ابتداءً من 01 يوليو ومدينة بازل في سويسرا اعتباراً من 2 اغسطس وجزيرة كيش وكرمان في ايران اعتباراً من 7 سبتمبر. وتسيّر فلاي دبي رحلات إلى أكثر من 125 وجهة، 90 منها لم تكن ترتبط برحلات مباشرة مع دبي.

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