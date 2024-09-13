أكثر من مليون مسافر نقلتهم طيران الإمارات بين دبي والصين خلال العام الماضي

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد نبيل سلطان، النائب التنفيذي للرئيس لمبيعات المسافرين والإدارة الدولية في طيران الإمارات، أن الشركة نقلت أكثر من مليون راكب من وإلى الصين خلال العام الماضي، إضافة إلى شحن نحو 112 ألف طن من البضائع، مما يعكس أهمية السوق الصيني بالنسبة لطيران الإمارات.

وقال في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في منتدى الأعمال الإماراتي الصيني، إن طيران الإمارات تشغّل نحو 35 رحلة أسبوعيًا إلى ثلاث وجهات في الصين، موزعة بين 14 رحلة من شنغهاي، و14 رحلة من بكين، و7 رحلات من غوانزو.

وأكد سلطان أن السوق الصينية كبيرة جدًا وتفتح أبوابها بشكل واسع، مشيرًا إلى أن الحكومة الصينية بدأت في توفير تأشيرات لمزيد من الجنسيات، بما في ذلك الزوار من أوروبا، مما سيسهم في تحفيز السياحة الوافدة.

وأشار سلطان إلى أن السوق الصينية تشهد تغييرات ديموغرافية كبيرة، حيث أصبح لدى الأجيال الشابة قوة شرائية للسفر والإجازات، وهم ملمّون بالتكنولوجيا ويتحدثون الإنجليزية، ويُعتبرون مسافرين دوليين.

وقال إن طيران الإمارات ترى فرصًا كبيرة في الشحن الجوي، حيث تُعد دبي مركزًا رئيسيًا لإعادة التصدير للمنتجات المتجهة إلى وجهات أخرى في المنطقة وخارجها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز