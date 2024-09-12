مطار هيثرو يسجل عدداً قياسياً للركاب في أغسطس

المصدر: (لندن - د ب أ)

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حقق مطار هيثرو رقماً قياسياً شهرياً جديداً فيما يتعلق بأعداد الركاب، حيث تنقل نحو 8 ملايين شخص عبر صالاته في أغسطس. وشهد المطار أيضاً أحد أكثر أيامه ازدحاماً الشهر الماضي، بتوافد 269 ألف راكب على المطار في 18 أغسطس، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا).

ويمضى المطار على مسار تسجيل 30 مليون راكب بين يونيو وسبتمبر، وهو ما سيكون أعلى عدد لتلك الفترة في تاريخ المطار.

وألقى هيثرو الضوء على أن إسبانيا واليونان وتركيا وإيطاليا كانت وجهات صيفية شهيرة الشهر الماضي. وقال المطار إن حفلات تايلور سويفت جلبت 40 ألف راكب إضافيين الصيف الجاري. ووصل عدد الركاب عبر مطاراتها إلى 7 ملايين في أغسطس، بارتفاع من 6.6 % من الشهر نفسه في 2023.

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