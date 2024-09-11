«ويز إير» تطلق رحلات مباشرة بين «جاتويك لندن» ومطارات المنطقة

المصدر: لندن - البيان

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أعلنت شركة ويز إير، للطيران عن تسيير رحلات مباشرة جديدة بين مطار جاتويك لندن ومطارات المنطقة، وسوف تنطلق إلى مطار جدة، اعتباراً من 31 مارس 2025.

ويؤكد تسيير الرحلات الجديدة التزام ويز إير بتوسيع حضورها في المنطقة، ومنح المسافرين خيارات طيران إضافية بأسعار تنافسية. وتعتزم الشركة تسيير الرحلات على المسار الجديد يومياً وعلى مدار العام، لتعزيز الربط الجوي بين جدة ولندن، مما يؤكد التزام ويز إير بتوفير خيارات سفر ميسورة التكلفة لتعزيز الربط بين السعودية والمملكة المتحدة.

وقال أندراس رادو، رئيس قسم الاتصال والعلاقات الحكومية لدى ويز إير، في مؤتمر صحافي في جدة: «تعد طائرة A321XLR الأكثر كفاءة من حيث التكلفة في فئتها، ويسمح مداها المحسن لويز إير بتسيير رحلات مباشرة بين أبعد وجهتين في شبكتها، فضلاً عن توسيع رحلاتها العابرة للقارات».

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