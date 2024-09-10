فلاي دبي تدشن رحلاتها المنتظمة إلى مدينتي كيش وكرمان في إيران

المصدر: البيان

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دشنت فلاي دبي رحلاتها المنتظمة إلى كل من جزيرة كيش وكرمان في إيران حيث هبطت الرحلتين الإفتتاحيتين في 07 و 09 سبتمبر على التوالي.

واستقبلت كلا الرحلتين برشاشات المياه التقليدية في كل من مطاري كيش وكرمان وبحضور مسؤولي المطارين حيث ستخدم الناقلة مدينة كيش بوقع أربع رحلات إسبوعيا وكرمان برحلتين اسبوعيا.

وتعد فلاي دبي أكبر مشغل للرحلات في السوق الإيراني حيث تخدم ثماني وجهات بواقع 61 رحلة اسبوعيا .

وكانت الناقلة قد بدأت خدماتها إلى إيران في 10 اغسطس من العام 2014 برحلات إلى مدينة مشهد، ومع إنطلاق رحلات فلاي إلى جزيرة كيش ومدينة كرمان تنمو شبكة فلاي دبي في إيران إلى ثماني وجهات تشمل إيران وشيراز ولار ومشهد وبندر عباس وأصفهان إضافة إلى كيش وكرمان.

وقال حمد عبيدالله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: "نحن سعداء بنمو شكبتنا في إيران لتخدم ثماني وجهات توفر لمسافرينا خيارات سفر متنوعة وتسهم في تعزيز حركة التجارة والسياحية عبر مركز الطيران الدولي في دبي."

وأضاف عبيدالله "ملتزمون دوماً بإستكشاف فرص النمو وإفتتاح الأسواق والوجهات غير المخدومة برحلات طيران مباشر من وإلى دبي وتوفير رحلات متابعة أكثر سهولة لمسافرينا عبر شبكتنا المتنامية."

وتوفر فلاي دبي لمسافريها رحلات ربط مريحة بدبي وعبر شبكتها المتنامية والاستمتاع بتجربة سفر أكثر راحة عبر أسطول طائراتها الحديثة من طراز بوينغ 737 سواء على درجة الاعمال او الدرجة السياحية.

وكانت الناقلة قد إفتتحت خدماتها اليومية إلى إسلام آباد ولاهور في باكستان ابتداءً من 01 يوليو و مدينة بازل في سويسرا اعتباراً من 02 أغسطس.

تسيّر فلاي دبي رحلات إلى أكثر من 125 وجهة، 90 منها لم تكن ترتبط برحلات مباشرة مع دبي.



تفاصيل الرحلات للوجهتين

تشغل فلاي دبي رحلاتها إلى مطاري كيش و كرمان الدوليين من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي. وستكون هذه الرحلات ضمن اتفاقية الرمز المشترك مع طيران الامارات، مما يوفر للمسافرين المزيد من الخيارات لرحلات المتابعة عبر مركز الطيران الدولي في دبي.

أسعار الرحلات

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار دبي الدولي إلى مطار كيش الدولي من 6,620 درهمًا، و أسعار الدرجة السياحية الاساسية من 1,400 درهم. وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من كيش إلى دبي من 1,160 دولاراً أمريكياً و أسعار الدرجة السياحية الاساسية من 335 دولاراً أمريكياً.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي إلى كرمان من 6,620 درهماً و أسعار الدرجة السياحية الاساسية من 1,400 درهماً. فيما تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من كيش إلى دبي من 1,140 دولاراً أمريكياً و أسعار الدرجة السياحية الاساسية من 335 دولاراً أمريكياً.

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