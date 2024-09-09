فلاي دبي والخطوط السريلانكية توقعان اتفاقية «إنترلاين»

المصدر: دبي – البيان

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وقعت فلاي دبي والخطوط الجوية السريلانكية اتفاقية تعاون إنترلاين بدأت من أمس 9 سبتمبر 2024، وتوفر خيارات سفر بين دولة الإمارات وسريلانكا وخارجها على وجهات مختارة عبر شبكتي وجهات الناقلتين، حيث توفر للمسافرين إمكانية السفر على رحلات بتذكرة واحدة، وتسجيل الأمتعة، وتنسيق جداول الرحلات للمسافرين.

كما توفر اتفاقية التعاون هذه لركاب فلاي دبي إمكانية الوصول إلى 16 وجهة على شبكة الخطوط الجوية السريلانكية الممتدة في جنوبي وشرقي آسيا والشرق الأوسط وأستراليا بما في ذلك ملبورن وسيول وسنغافورة وطوكيو.

بالإضافة إلى ذلك، توفر الاتفاقية للمسافرين مع الخطوط الجوية السريلانكية رحلات متابعة سلسة عبر مركز الطيران في دبي لأكثر من 30 وجهة تخدمها فلاي دبي في أفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا الوسطى وجنوب شرقي أوروبا بالإضافة إلى الشرق الأوسط، وتشمل وجهات مميزة لقضاء العطلات مثل بوخارست وكراكوف ومومباسا ونابولي وطشقند وزنجبار.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي إن اتفاقية التعاون الجديدة مع الخطوط الجوية السريلانكية ستعزز العلاقات التجارية والسياحية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسريلانكا.

وأضاف إنه منذ بدء عملياتنا في سريلانكا في العام 2010، شهدنا طلباً قوياً على السفر بين البلدين خلال السنوات الماضية، وتعد دبي مركزاً عالمياً للطيران وتفتح اتفاقيات التعاون هذه آفاقاً جديدة لمسافرينا، مما يمنحهم المزيد من الخيارات لاستكشاف العالم بسهولة.

من جانبه قال ريتشارد نوتال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية السريلانكية إن هذه الشراكة ستعزز استراتيجية الشركة لتوسيع شبكتها وانتشارها عالمياً، وتقديم المزيد من خيارات السفر والمرونة للعملاء.

ونمت شبكة فلاي دبي اليوم إلى أكثر من 125 وجهة في 55 دولة في أفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز وأوروبا الوسطى وجنوب شرقي أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وجنوب شرقي آسيا.

وافتتحت الناقلة أكثر من 90 وجهة جديدة لم ترتبط سابقاً برحلات طيران مباشرة مع دبي ويخدمها أسطول يتألف من 88 طائرة بوينغ 737.

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