الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: دبي في وضع ممتاز للاستفادة من سوق الطيران المتنامي في أفريقيا

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، أن دبي في وضع ممتاز للاستفادة من سوق الطيران المتنامي في أفريقيا، مشيراً إلى أنه خلال عام 2023، سافر أكثر من 1.2 مليون مسافر بين دبي وثلاث وجهات رئيسة في جنوب أفريقيا وحدها، ما يجعل جنوب أفريقيا سوقاً حيوياً لمطارات دبي.

وأظهرت سوق جنوب أفريقيا نمواً ثابتاً، حيث ارتفعت بنسبة 12% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024. وقال غريفيث في تصريحات صحافية: «إن العلاقات الاقتصادية بين دبي وجنوب أفريقيا تزداد قوة، كما يتضح من نمو التجارة والاستثمارات، كما تزداد شعبية دبي لدى المسافرين والشركات في جنوب أفريقيا».

وشدد غريفيث على أن دبي في وضع ممتاز للاستفادة من سوق حركة المرور الجوية المتنامي في أفريقيا، حيث توفر بوابة حيوية لتعزيز الاتصال والتجارة بين أفريقيا وبقية العالم، وتؤكد هذه التطورات الدور الاستراتيجي لدبي في تعزيز التبادلات الاقتصادية والثقافية مع القارة الأفريقية.

ومن المتوقع أن يستقبل مطار دبي الدولي الحالي أكثر من 90 مليون مسافر في عام 2024، وتبلغ طاقته الاستيعابية 120 مليون مسافر سنوياً. كذلك فإن التوسعة في مطار آل مكتوم تعد أمراً أساسياً لاستراتيجية دبي الطويلة الأمد في مجال الطيران.

وأوضح غريفيث أن دبي معروفة بالتخطيط على المدى الطويل، وهذا لا يختلف عن قطاع الطيران، الذي يعد محركاً رئيسياً للاقتصاد المحلي، مضيفاً: «سيتم تنفيذ الانتقال من مطار دبي الدولي إلى مطار آل مكتوم الدولي على مراحل حتى لا يتم تعطيل الخدمات». ويتوقع وصول القدرة الاستيعابية لمطار آل مكتوم الدولي إلى 150 مليون مسافر سنوياً خلال العقد المقبل، بما يتماشى مع النمو المتوقع في أعداد المسافرين ؛ وقد تم تصميمه لاستيعاب ما يصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً في نهاية المطاف.

وأكد أن حجم المشروع غير مسبوق، مما يتطلب تخطيطاً دقيقاً وتعاوناً وثيقاً بين جميع الأطراف المعنية لضمان الانتقال السلس والمنسق بشكل جيد؛ قائلاً: «سنستكشف حلول التنقل الجوي المتقدمة، مثل سيارات الأجرة الجوية من دون طيار، لتحسين الاتصال وتقليل البصمة الكربونية لدينا».

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