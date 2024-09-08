«دبي سفاري بارك» تستقبل الزوار في موسمها الجديد ابتداءً من 1 أكتوبر

المصدر: البيان

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تستعد "دبي سفاري بارك" لاستقبال زوارها في موسمها السادس الذي يبدأ في 1 أكتوبر 2024، حيث أكد القائمون على الحديقة، التابعة لبلدية دبي، أن العمل يجري حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على مجموعة غنية وواسعة التنوع من التجارب والفعاليات والعروض الحصرية التي تتيح الاقتراب من مجموعة كبيرة من الحيوانات والطيور التي من مختلف قارات العالم، ضمن مغامرة استكشافية فريدة وممتعة في عالم الحياة البرية.

وأوضح مسؤولو دبي سفاري بارك أن الموسم الجديد يعد بتقديم تجارب غير مسبوقة تعيد تعريف تجربة معايشة الحياة البرية في قلب دبي، حيث سيتمكن الزوار من داخل الدولة وخارجها، من استكشاف الحديقة إما سيراً على الأقدام أو باستخدام القطار الداخلي الذي يربط بين ست مناطق، تتميز كل منها بطابع فريد، وتوفر جميعها فرصة التفاعل مع مجموعة متنوعة من الحيوانات للتعرف على سلوكها في موائلها الطبيعية التي تحاكيها "دبي سفاري بارك" بصورة مُحكمة.

وتشمل المناطق الست التي تضمها دبي سفاري بارك كلاً من: الوادي، والقرية الأفريقية، وقرية المستكشف، وسفاري الصحراء العربية، والقرية الآسيوية، ومزرعة الأطفال، والتي ترتبط جميعها بقطار داخلي مخصص لخدمة زوار الحديقة، ما يجعل الزيارة تجربة شاملة ومتكاملة.

كذلك، تحرص دبي سفاري بارك على تقديم أنشطة تعليمية وتثقيفية تركز على أهمية رعاية الحيوانات، وتسلّط الضوء على مبادرات الحديقة للحفاظ على الحياة البرية. كما سيتم تقديم العروض الحية هذا الموسم بإشراف فريق من المتخصصين وخبراء الحياة البرية، لاستعراض عجائب مملكة الحيوان، ما يعكس التزام دبي سفاري بارك بتقديم تجربة ممتعة لجميع الزوار ومن مختلف الفئات العمرية تجمع بين الترفيه والتثقيف في آن واحد.

وتحتضن دبي سفاري بارك، الممتدة على مساحة شاسعة تبلغ 119 هكتاراً، أكثر من 3000 حيوان، تمثل 78 نوعاً من الثدييات و50 نوعاً من الزواحف و111 نوعاً من الطيور، ما يؤكد مكانتها كوجهة رئيسية للحياة البرية في دولة الإمارات.

وتواصل الحديقة ترسيخ جاذبيتها كواحدة من أبرز الوجهات لمحبي الحياة البرية، من خلال تقديم تجارب على قدر رفيع من التميز تتيح للزوار استكشاف بيئات واسعة تحاكي المواطن الطبيعية الأصلية لهذه الحيوانات، بالإضافة إلى ذلك، توفر الحديقة فرصاً للتفاعل مع مجموعة متنوعة من الحيوانات في وجود مشرفي دبي سفاري بارك ، وذلك ضمن بيئات صُممت بعناية فائقة لتلبية الاحتياجات البيئية والسلوكية لكل نوع.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي: "نفخر بتقديم تجربة مميزة للحياة البرية في دبي، حيث يمكن للزوار من جميع الأعمار التفاعل مع الحيوانات بطريقة تجمع بين المتعة والتعليم لغرس قيم احترام البيئة ومختلف مكوناتها. فدبي سفاري بارك ليست مجرد وجهة لتجارب لا تُنسى وحسب، بل هي أيضاً رمز للسياحة المسؤولة والمحافظة على الحياة البرية".

وأضاف قائلاً: "يمثل انطلاق الموسم الجديد خطوة محورية في تعزيز السياحة البيئية، بما يوفره من فرصة استثنائية للزوار لاكتشاف الحياة البرية عبر تجارب مبتكرة وغير مسبوقة في المنطقة، وهي تجارب تجمع بين الترفيه والتعليم والوعي البيئي، ما يعزز مكانة دبي كوجهة رائدة في هذا المجال".

وسيتم الإعلان عن المزيد من التجارب والمرافق الجديدة والمميزة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول حجز التذاكر والفعاليات والبرامج المختلفة التي تستضيفها الحديقة، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.dubaisafari.ae، أو متابعة حسابات دبي سفاري بارك على وسائل التواصل الاجتماعي.

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