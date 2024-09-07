الاتحاد للطيران تؤكد أن «لا مشاكل» بمحرك الطائرة إيرباص «إيه 350»

المصدر: دبي - أ ف ب

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قالت شركة الاتحاد للطيران، إنها لم تعثر على أي مشكلات فنية في محركات طائراتها «إيرباص إيه 350»، بعدما أخضعتها لعمليات تفتيش، عقب تعرض طائرة مماثلة تملكها شركة كاثاي باسيفيك في هونغ كونغ لحريق.

وكانت وكالة سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي، وجهت شركات الطيران بإجراء عمليات تفتيش على طراز إيرباص «إيه 350-1000s»، التي تعمل بواسطة محركات «ترينت إكس دبليو بي-97»، التي تصنعها شركة رولز رويس.

وأفاد بيان شركة الاتحاد للطيران، أمس الجمعة، بأنها «بدأت عمليات التفتيش، عبر أسطول طائراتها (إيه 350)، على محركات رولز رويس بشكل استباقي على مدار الـ 72 ساعة الماضية، بما يتوافق مع (توجيهات) وكالة سلامة الطيران الأوروبية».

وقالت إنها «لم تكتشف مشاكل، ولم تواجه أي أحداث مماثلة مع المحرك»، مشيرة إلى أنها «لا تتوقع أي تأثير في عملياتها».

تشغل شركة الاتحاد للطيران خمس طائرات من الطراز المذكور، وهي الشركة الوحيدة في الإمارات التي تمتلك هذا النوع من الطائرات.

وكانت شركة كاثاي باسيفيك، والتي تعد أحد أكبر مشغلي الطائرات من طراز (إيه 350) بعيدة المدى، قررت الاثنين إخضاع 48 من هذه الطائرات للفحص، بعد أن اضطرت رحلة تابعة لها كانت متجهة إلى زيورخ للعودة إلى هونغ كونغ، بعد وقت قصير من الإقلاع.

والخميس، أفادت وكالة سلامة الطيران الأوروبية، بأن طائرة كاثاي تعرضت لعطل في المحرك بسبب خلل في خرطوم الوقود عالي الضغط، وقالت «حدث حريق لمحرك على متن الطائرة بعد فترة وجيزة من الإقلاع»، مشيرة إلى أنه «تم اكتشافه على الفور وإخماده».

ومن جهتها، قالت رولز رويس، الخميس، إنها كانت بصدد أن تبدأ «برنامجاً احترازياً لمرة واحدة للتفتيش على المحركات»، قد ينطبق «على جزء من أسطول إيه 350».

كانت الخطوط الجوية القطرية، هي أول عميل يتسلم طائرات «إيه 350» من إيرباص بنهاية عام 2014، وحالياً، هناك 87 طائرة في العالم من الطراز نفسه قيد التشغيل.

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