طيران الإمارات تبتكر عطوراً حصرية جديدة لمسافريها بالشراكة مع VOYA

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت طيران الإمارات، عن تعاون جديد مع العلامة التجارية الإيرلندية الرائدة في مجال المنتجات العضوية الفاخرة "VOYA".

وبموجب هذه الشراكة طورت VOYA عطور Eau de Toilette راقية ومترفة، مصممة خصيصاً لمسافري طيران الإمارات على متن الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، وذلك في إطار جهود الناقلة المستمرة للارتقاء بمنتجاتها وخدماتها، ومنح مسافريها تجربة سفر فريدة.

جاء تصميم هذه العطور المتميزة بعناية فائقة باستخدام مواد طبيعية حصرياً لطيران الإمارات، وتعد أول عطور Eau de Toilette على الإطلاق ضمن مجموعة منتجات VOYA الأكثر مبيعاً.

وستستخدم طيران الإمارات، مئات الآلاف من زجاجات العطور الجديدة سعة 50 مل كل عام على متن شبكة رحلاتها التي تضم 400 رحلة يومياً.

وقبل تطوير هذه العطور المميزة، درست طيران الإمارات وVOYA الاتجاهات الدولية والصناعية، لتطوير أريج فريد يمثل كلا العلامتين التجاريتين، ومستوحى من الطابع العالمي لطيران الإمارات، ويلبي تطلعات ومتطلبات مسافري الناقلة من جميع أنحاء العالم.

وقد استخدم في تطوير هذه العطور زيوت عطرية طبيعية مشتقة من عدد لا يحصى من الوجهات، كما أن تصميم زجاجات العطور مستوحى من صورة تعبر عن السفر إلى آفاق غير مسبوقة، وتتمثل في مشهد غروب الشمس فوق المحيط.

كما يوفر هذا التعاون المستوحى من المناظر الطبيعية الرائعة والتراث الغني لأيرلندا، تجربة حسية لا مثيل لها، تمزج بين الرقي والطبيعة، مع استحضار هدوء وروعة طبيعة جزيرة إميرالد الإيرلندية.

ويتمتع مؤسساVOYA، مارك وكيرا والتون، بسنوات طويلة من الخبرة في العمل مع العطور المشتقة من مكونات من مختلف أنحاء العالم، وقد استمتعا بفرصة ابتكار عطر فاخر لطيران الإمارات، حيث تمثل هدفهما في الجمع بين عناصر من موطنهما في أيرلندا مع الروائح الأيقونية للشرق الأوسط، لتقديم عطور مميزة ومثيرة وفريدة من نوعها.

ويتميز العطر الرجالي الذي يأتي في زجاجات أنيقة بمزيج رائع من البرغموت والفلفل والأزهار البيضاء، وأريج يجمع بين النعومة والحرارة ليمنح مستخدمة شعوراً رائعاً بالتألق والهدوء.

ويقول مارك والتون مؤسس VOYA: "لطالما أحببت الغابة بقدر ما أحببت المحيط، لذلك أردت ابتكار عطر منعش وطبيعي. فهذا العطر يتميز بالكثير من العمق، حيث تصبح المكونات الأساسية واضحة تماماً بعد أن تهدأ الرائحة العليا الأولية".

وبدورها تقول كيرا والتون، مؤسس VOYA: يتواجد زهر العسل في الغالب على المنحدرات الساحلية لأيرلندا، وإلى جانب كونها نباتا جميلا، فهي مرادفة لطفولتي. وكان من المهم بالنسبة لي إقران أريجها مع أريج الحمضيات الطازجة مثل البرتقال إلى جانب الريحان، وموازنتها مع أريج خشب الأرز وبلسم الجورجون. فالعطر متألق ومترف ما يجعله رفيقاً مثالياً للسفر".

وتتوفر العطور الجديدة للاستخدام المجاني في دورات المياه في الدرجتين الأولى والأعمال على متن رحلات طيران الإمارات، ما يجعل منها إضافة مميزة إلى المجموعة الحالية من منتجات السبا الفاخرة من VOYA التي طالما تمتع بها مسافرو الناقلة على مدى السنوات الثماني الماضية.

وتشمل مجموعة "VOYA" المتوفرة لمسافري طيران الإمارات في الشاور سبا الجوي المميز على متن طائرات A380، وكذلك في صالات طيران الإمارات الفاخرة في المطارات، كلاً من الشامبو والبلسم وسائل غسل الجسم ومرطب الجسم وغسول اليدين والصابون وكريم اليدين. كما يتوفر كريم VOYA لليدين والجسم في دورات مياه الدرجتين الأولى والأعمال بطائرات طيران الإمارات.

وتضم تشكيلة عطور طيران الإمارات ثلاثة عطور مختلفة يمكن للعملاء الاختيار من بينها، وتشمل أريج إكليل الجبل والنعناع المنشط، والخزامى وإكليل الجبل الهادئين، والليمون واليوسفي المهدئ. أما بالنسبة لتشكيلة منتجات العناية بالبشرة من VOYA والمصممة لطيران الإمارات فهي مصنوعة من الأعشاب البحرية الطبيعية، التي يتم حصادها يدوياً من قيعان البحر من قبل شركة سليغو في أيرلندا.

وتماشيا مع التزام طيران الإمارات بالحصول على منتجات مستقاة من مصادر مسؤولة بيئياً، تحتوي منتجات VOYA على أكبر عدد ممكن من المكونات العضوية، ويتم تعبئتها باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير. إذ تفخر VOYA بكونها علامة تجارية تعارض الإساءة إلى الفصائل الحيوانية والنباتية، وتعارض ممارسة التجارب عليها في أبحاث مستحضرات التجميل، وتتعاون مع Plastic Bank لدعم مهمتها لوقف تسرب المنتجات البلاستيكية إلى المحيطات.

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