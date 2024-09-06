استثمار مكثف لطيران الإمارات في أحدث الأنظمة والتقنيات

المصدر: دبي - البيان

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عززت طيران الإمارات ريادتها عالمياً، من خلال التزامها بالاستثمار المكثف بأحدث الأنظمة والتقنيات في الصناعة، للارتقاء بتجربة السفر وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، وتعزيز معايير السلامة والحد من الوقود والانبعاثات.

ويمثل برنامج «جي ئي فلايت بالس» نموذجاً لريادة طيران الإمارات في اعتماد التقنيات، التي ترتقي بصناعة الطيران إلى آفاق جديدة، فقد كانت الناقلة أول شركة طيران في العالم تنشر هذا التطبيق التحليلي، الذي يوفر بيانات تشغيلية حيوية تتعلق بأداء السلامة وكفاءة الوقود لرحلات الطيران على مجتمع طياريها، الذي يضم أكثر من 4000 طيار.

ويستخدم جميع طياري الناقلة برنامج FlightPulse، للحصول على بيانات تشغيلية حيوية تتعلق بأداء السلامة وكفاءة الوقود في كل رحلات طيران الإمارات البالغ عددها 470 رحلة مغادرة في كل يوم، ليصبح بذلك إحدى الأدوات الرئيسية التي تدعم مبادرات طيران الإمارات، للحد من الوقود والانبعاثات، بالإضافة إلى تحسين مقاييس السلامة الرئيسية.

وبدأت طيران الإمارات مشروع FlightPulse في 2021، بالتعاون الوثيق مع جنرال إلكتريك، حيث تمت لتخصيص البرنامج وتحسينه لتلبية متطلبات الناقلة، وتم تعديل التطبيق، بحيث يغطي أربعة مجالات رئيسية هي: كفاءة الوقود، مقاييس السلامة، البيانات والتحليلات التشغيلية، والأبحاث المصحوبة برؤى وإحصاءات لكل مسار على شبكة طيران الإمارات. ورغم أن شركات طيران أخرى تستخدم هذه الأداة، إلا أن طيران الإمارات كانت أول ناقلة تنشرها على مجتمع الطيارين، مما يجعلهم متصلين بمجموعة كبيرة من البيانات التاريخية الخاصة بالناقلة، والفردية في مكان واحد.

كما طورت طيران الإمارات وجنرال إلكتريك لوحة تحكم مخصصة بمؤشرات أداء رئيسية محددة، وتحليل مصمم خصيصاً لمتطلبات الناقلة ومتوسطاتها التشغيلية، كما يتيح البرنامج إعادة عرض صور واقعية مخصصة لمحاكاة الرحلات بالكامل، وعرض الإجراءات التشغيلية، التي نفذها الطيارون بالترتيب المتسلسل لمسار رحلاتهم، بما يتوافق مع تجربة قمرة القيادة الخاصة بهم.

وقال الكابتن حسن الحمادي، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات الجوية: «ساعد برنامج FlightPulse في وضع البيانات في أيدي طيارينا وفرق عمليات الطيران، مما جعلهم أكثر تواصلاً، وبشكل يسهم في تعزيز العمليات ومستويات السلامة والكفاءة في استهلاك الوقود، حيث يوفر لهم بيانات حيوية، تتيح لهم تحسين أدائهم، ويزودهم أيضاً بالأدوات اللازمة عند اتخاذ القرارات التشغيلية المستقبلية، وقد شهدنا تحسناً ملحوظاً في مستويات الكفاءة باستهلاك الوقود، ومؤشرات الأداء الرئيسية الأخرى المتعلقة بالتشغيل والسلامة، وسنواصل دفع هذه التكنولوجيا إلى الأمام، وتعزيزها بشكل أكبر في إطار التزامنا بالتطوير المستمر.

وقال الكابتن عبدالله الحمادي، قبطان على أسطول طائرات A380: «يقدم لنا FlightPulse إحصاءات وبيانات الأداء عن أي من رحلاتنا السابقة، ما يسمح لنا باكتشاف مجالات جديدة لتحسين العمليات والكفاءة، وأضيفت مؤخراً ميزة جديدة لما قبل الرحلة، تسمح لي بالتحقق من البيانات على مدار التسعين يوماً الماضية لقطاع أو مطار معين سأسافر إليه، بما في ذلك بيانات مثل المدرج الذي يتوقع أن أستخدمه، وما إذا كانت هناك أي أنماط تأخير، وهي معلومات قيمة تدعم استعداداتي».

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