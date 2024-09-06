13 ألف رحلة لـ «ويز إير» في 8 أشهر

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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أعلنت ويز إير، افتتاح المسار الأول لطائراتها الجديدة طراز A321XLR بعيدة المدى، كما أعلنت تسيير رحلة يومية مباشرة بين مدينة ميلان وأبوظبي، اعتباراً من 2 يونيو 2025.

وأكدت تمارا فالوا رئيس القسم التجاري في ويز إير أبوظبي – في تصريحات للصحافيين، خلال إحاطة إعلامية بمطار زايد الدولي، أن ويز إير أبوظبي، تضم أسطولاً مكوناً من 12 طائرة، وتسير رحلات إلى 30 وجهة في 22 دولة، مشيرة إلى أن الحصة السوقية للشركة في إمارة أبوظبي، تصل إلى 12 %.

وأضافت أن ويز إير أبوظبي، سجلت 13 ألف رحلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، بنسبة نمو 33 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث نقلت الشركة أكثر من 2.3 مليون مسافر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بنسبة نمو 40 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث نقلت متوسط 280 ألف مسافر شهرياً.

وقالت إن ويز إير أبوظبي، هي ثاني أكبر شركة طيران من حيث سعة المقاعد في أبوظبي، مشيرة إلى أن الشركة سجلت متوسط إشغال 85 % لرحلاتها خلال 8 أشهر، بينما سجلت أكثر من 90 % متوسط إشغال في الموسم الصيفي.

وأضافت رئيس القسم التجاري في شركة ويز إير أبوظبي، أن ويز إير أبوظبي تخطط لزيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 30 %، كما تخطط لإطلاق وجهتين مع نهاية العام الجاري، وهي كلوج في إقليم ترانسيلفانيا، وتشيسناو عاصمة مولدوفا.

وقالت تمارا فالوا: «نعلن اليوم عن الوجهة الأولى لطائرة A321XLR، الطائرة الأكثر كفاءة من حيث التكلفة في فئتها. ويؤكد الإعلان عن تسيير طائرة A321XLR إلى مطار زايد الدولي، التزامنا بترسيخ العلاقات بين الثقافات والدول في مختلف القارات».

وقالت ناتالي جونجما نائبة رئيس تطوير الطيران في مطارات أبوظبي: «تسيير طائرة A321XLR على هذا المسار، أمرٌ جدير بالثناء. وتستغرق الرحلة على المسار الجديد حوالي 6 ساعات على متن طائرات A321XLR، التي تتسع لحوالي 239 مسافراً. ويعتبر هذا المسار بداية لعدة مسارات جديدة، سيتم فيها استخدام هذه الطائرات بعيدة المدى، التي تتميز بمدى يتراوح بين 4,700 و8,700 كيلومتر، إلى جانب كفاءة استهلاكها للوقود».

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