«دناتا» تشغّل كامل أسطول مركباتها غير الكهربائية في الإمارات بمزيج وقود الديزل الحيوي

المصدر: البيان

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أعلنت دناتا، الشركة العالمية الرائدة في مجال خدمات الطيران والسفر، عن تحقيق إنجاز كبير في رحلتها نحو الاستدامة البيئية، حيث تشغّل الآن كامل أسطول مركباتها غير الكهربائية ومعدات الدعم الأرضي في المطار بمزيج من وقود الديزل الحيوي وذلك في أكبر مركز لعملياتها في دبي.

ومن شأن هذه الخطوة المهمة، التي تم اتخاذها بالشراكة مع مطارات دبي ومجموعة اينوك، أن تسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يزيد على 3500 طن سنوياً على مدار دورة حياة الوقود الذي يستهلكه أسطول دناتا، وبما يعادل الانبعاثات الناجمة عن قيادة سيارة متوسطة الحجم تعمل بالديزل وتقطع أكثر من 21 مليون كيلومتر.

وجاء تطبيق هذه المبادرة بشكل تدريجي على عمليات المناولة الأرضية والشحن الشاملة التي تنفذها دناتا في مطاري دبي الدولي وآل مكتوم –"دبي ورلد سنترال"، وتتضمن 2500 مركبة تدعم العمليات الآمنة لأكثر من 220 ألف رحلة سنوياً.

وتستخدم دناتا بالفعل مزيجاً من وقود الديزل الحيوي في أساطيل مركباتها البرية في شركات تابعة للمجموعة، وهي "دناتا لوجيستيكس" و"سيتي سايت سيينغ" و"المغامرات العربية" و"ألفا فلايت سيرفيسيز"، في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ الصيف الماضي.

وقال ستيف ألين، الرئيس التنفيذي لمجموعة دناتا: "تشكل أحدث مبادرتنا لتحويل جميع مركباتنا غير الكهربائية في المطار إلى وقود الديزل الحيوي في دبي، إنجازاً كبيراً في رحلتنا نحو إزالة الكربون، كما تجسّد التزامنا بخفض الانبعاثات، وهو جزء أساسي من استراتيجيتنا البيئية، مع الحفاظ على أعلى مستوى من الجودة والسلامة في جميع عملياتنا".

وأضاف: "تحقق هذا الإنجاز بفضل التعاون المشترك مع مطارات دبي ومجموعة اينوك، حيث نتشارك الالتزام بالمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا لتقليل بصمتنا البيئية وإحداث تأثير إيجابي على صناعة الطيران".

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "إن تحقيق الاستدامة في قطاع الطيران يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، وبصفتنا الجهة المشغلة للمطار، فإننا نؤكد التزامنا الراسخ بدفع عجلة التغيير الإيجابي في هذا المجال. وتعد شراكتنا مع دناتا وإينوك لتقديم وقود الديزل الحيوي مثالاً حياً على أهمية الشراكات في تحقيق تقدم ملموس نحو الاستدامة. وإلى جانب الحلول الشاملة على مستوى القطاع، نسعى في مطارات دبي إلى تحقيق إنجازات سريعة ومؤثرة تسهم في تعزيز الاستدامة على أرض الواقع".

وأضاف قائلاً: "سيعود هذا التحول بالنفع على جميع مشغلي المركبات والمعدات العاملة في المناطق الجوية، حيث سيتم استبدال الديزل التقليدي ببديل أنظف. ونظراً لحجم أسطول دناتا الكبير في كل من مطاري دبي الدولي وآل مكتوم -دبي ورلد سنترال، فإننا ندرك أهمية هذا المشروع الحيوي في إطار استراتيجيتنا الشاملة للمعدات الأرضية الداعمة المستدامة، ونفخر بمساهمتنا في خفض انبعاثات الكربون الناجمة عن عمليات دناتا، وبالتالي وضع معايير جديدة للاستدامة في قطاع الطيران".

وقدمت مجموعة اينوك شاحنات مخصصة للوقود الحيوي ومحطات وقود لدعم تحول دناتا إلى استخدام الديزل الحيوي في مركز عملياتها في دبي.

وقال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "يسعدنا مواصلة تعاوننا المستمر مع دناتا من خلال توفير وقود الديزل الحيوي لأسطول مركباتها ومعدات الدعم الأرضي في المطار، حيث تؤكد هذه الشراكة على التزام مجموعة اينوك بتسريع انتقال دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة وبما يتماشى مع السياسة الوطنية للوقود الحيوي في الدولة، ونتطلع إلى تمكين بدائل الطاقة النظيفة لتنويع مزيج الطاقة بشكل أكبر".

دناتا: مساهم رئيسي في صناعة الطيران في دولة الإمارات

منذ تأسيسها في عام 1959، اضطلعت دناتا بدور محوري في صناعة الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل بالمجموعة حالياً أكثر من 23000 موظف وتخدم أكثر من 190 شركة طيران ركاب وشحن في الدولة. وبالإضافة إلى مجموعة خدماتها الجوية، تدير دناتا جميع محطات الوقود في المطارات وخدمات التزود بالوقود المتنقلة في مطاري دبي الدولي وآل مكتوم.

تحسّن كبير في أعمال دناتا العالمية

أعلنت دناتا مؤخراً عن تحسينات كبيرة في مقاييس الأداء البيئي الرئيسية للسنة المالية 2023-2024. ونتيجة لنهجها ومبادراتها، أوضحت دناتا أن عملياتها في المطارات وأعمال السفر والتموين، نجحت في خفض كثافة الكربون في بأكثر من 8% و22% و26% على التوالي، وقد تم التحقق من صحة جميع البيانات من قبل Verifavia، وهي هيئة مستقلة معتمدة للتحقق والتدقيق البيئي.

تقليل الانبعاثات من خلال الاستثمار في البنية التحتية والأسطول والتقنيات

تعمل دناتا على الحد من الانبعاثات عبر أعمالها عبر الاعتماد على مصادر متجددة للطاقة حيثما كانت متاحة، وفي بعض الأسواق، مثل المملكة المتحدة وأيرلندا، تشتري دناتا الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وفي الآونة الأخيرة، قامت دناتا بتركيب الألواح الشمسية في مرافقها في باكستان والفلبين لتقليل استهلاك الكهرباء التي تعمل بالوقود الأحفوري في العديد من المرافق.

كما تستثمر دناتا بشكل مستمر في تحديث أسطول معداتها الأرضية لتحسين الكفاءة البيئية. وتلتزم استراتيجيتها بالتخلص التدريجي من المحركات التي تعمل بالديزل والتحول إلى المحركات الهجينة أو الكهربائية أو الهيدروجينية حيثما توفر المطارات البنية التحتية اللازمة. ونتيجة لاستثماراتها في السنوات الأخيرة، وصلت نسبة المعدات الكهربائية في أسطول دناتا إلى 65% في هولندا، و44% في إيطاليا، و40% في المملكة المتحدة، و39% في سويسرا.

وتحافظ دناتا على تركيزها على تقليل استهلاك الوقود، وتقوم بمراقبة الاستهلاك عبر أسطولها من معدات الدعم الأرضي باستخدام أنظمة إدارة تتبع المركبات؛ وإجراء تدريبات رسم الخرائط اللوجستية لضمان الحد الأدنى من المسافات المقطوعة؛ وتحسين نوبات العمل وتحديد أماكن مواقف السيارات بشكل يجنب استهلاك الوقود بشكل مفرط.

شهادة أياتا IEnvA

وفي سبتمبر 2023، أصبحت دناتا أول شركة مزودة لخدمات الطيران الشاملة تحصل على شهادة الإدارة البيئية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) تقديراً لالتزامها الراسخ بالاستدامة عبر محفظتها المتنوعة من الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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