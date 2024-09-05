7.18 ملايين مقعد مجدول على الرحلات الجوية من الإمارات في سبتمبر

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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بلغ حجم السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران المغادرة من مطارات الدولة 7.18 ملايين مقعد، خلال سبتمبر الجاري، بنمو 8.6% مقارنة مع 6.61 ملايين مقعد مجدول، خلال الفترة المقابلة من 2023، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية.

وبحسب التقرير تصدرت الإمارات أسواق النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط، حيث استحوذت مطارات الدولة على 31.8% من إجمالي حجم السعة المقعدية لشركات الطيران العاملة في المنطقة، التي جدولت 22.53 مليون مقعد على رحلاتها المغادرة.

وكشف التقرير أن شركات الطيران العاملة بمطارات الدولة أضافت خلال الفترة من سبتمبر 2023 إلى سبتمبر الجاري نحو 5700 مقعد، ما يعكس تسارع وتيرة نمو قطاع السفر في الإمارات، بدعم من توسع الناقلات الوطنية، واستقطاب شركات طيران جديدة للعمل من المطارات المحلية في ظل ارتفاع الطلب على السفر من الإمارات وإليها. وحلت السعودية في المركز الثاني بالمنطقة بعد الإمارات في إجمالي السعة المقعدية المجدولة خلال سبتمبر بنحو 6.41 ملايين مقعد، ثم قطر 2.65 مليون مقعد.

وعلى صعيد مطارات المنطقة جاء مطار دبي في المركز الأول خلال شهر سبتمبر الجاري بـ4.91 ملايين مقعد بنمو 3.9% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ثم مطار الدوحة 2.6 مليون مقعد، ومطار جدة في المركز الثالث 2.39 مليون مقعد، وبالمركز الرابع مطار الرياض 1.92 مليون مقعد، يليه مطار زايد الدولي الأعلى نمواً في المنطقة بنسبة 26.6%، مسجلاً 1.14 مليون مقعد مجدول على الرحلات الدولية المغادرة خلال الشهر الجاري.

وأظهر التقرير ارتفاع السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة من مطارات المنطقة بنسبة 3% هذا الشهر مقارنة بسبتمبر 2023، حيث تقود الإمارات والسعودية النمو على مستوى المنطقة في حجم السعة المقعدية.

وتوقعت الهيئة العامة للطيران المدني أن يسجل قطاع الطيران نمواً ملموساً فيما يتعلق بحركة المسافرين، التي قد تبلغ 140 مليون مسافر خلال العام الجاري، مع زيادة عدد الرحلات والوجهات، التي تشغل الناقلات الوطنية الإماراتية رحلات إليها، وذلك في ضوء التوسعات التي تشهدها مطاراتنا الدولية.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للطيران المدني أن المطارات الإماراتية استقبلت 71.75 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو نسبته 14.2%، مقارنة بنحو 62.79 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما وصل إجمالي الحركة الجوية 499 ألفاً و789 حركة جوية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة نمو 11.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعد شهر فبراير الأعلى من حيث نمو الحركة الجوية، حيث سجل نسبة نمو بلغت 15% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

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