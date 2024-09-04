طيران الإمارات تدشن خدمتها الجديدة إلى مدغشقر عبر سيشل

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دشنت طيران الإمارات خدمتها الجديدة إلى أنتاناناريفو، عاصمة مدغشقر، حيث استقبلت الرحلة الافتتاحية رقم "ئي كيه 707" لدى هبوطها في مطار إيفاتو الدولي، باحتفال رشاشات المياه التقليدي.

واستقبل فخامة أندريه راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر، رحلة طيران الإمارات الافتتاحية والتي ضمت عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية، وعادل الغيث، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط ووسط آسيا، وبدر عباس، نائب رئيس أول لدائرة الشحن، وسامي عقيل، نائب رئيس أول خدمات المطار للمحطات الخارجية ودعم الأعمال في طيران الإمارات بالإضافة إلى ممثلين من وسائل الإعلام المحلية والدولية، كما اكتملت مقاعد الرحلة الافتاحية بالركاب تقريباً من ماهي، عاصمة سيشل، حيث استفاد المسافرون من خيارات السفر المحسنة المتاحة على الخدمة من خلال جمع عطلتين معاً في رحلة واحدة بين سيشيل ومدغشقر.

ولتعزيز الروابط بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومدغشقر، انضم إلى الرحلة الافتتاحية سعادة محمد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وسعادة جمال الحاي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، وسعادة اللواء / طلال أحمد الشنقيطي، مساعد المدير العام لشؤون قطاع المنافذ الجوية بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إلى جانب بطي قرواش، نائب رئيس أول لشؤون السلامة والأمن في مطارات دبي، وربيع عطية، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترانسجارد، وعبيد حمزة، الرئيس التنفيذي لشركة فاست لوجيستكس.

وعقب حفل الترحيب، اصطحب عدنان كاظم، إلى جانب كبار مسؤولي طيران الإمارات، فخامة رئيس مدغشقر للاطلاع على طائرة البوينج 777-300ER التي تخدم هذه الرحلة بتقسيم الثلاث درجات، وذلك بحضور مجموعة من كبار الشخصيات وممثلي الحكومة ووسائل الإعلام والضيوف وأعضاء صناعة السفر، وتضم الطائرة 8 أجنحة خاصة في الدرجة الأولى و42 مقعداً قابلاً للتحول إلى سرير مستوٍ في درجة الأعمال و310 مقاعد فسيحة في الدرجة السياحية.

وقال فخامة أندريه راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر: "في غضون أربعة أشهر فقط، ومن خلال العمل المشترك والجاد، نجحنا في إطلاق هذه الرحلة الافتتاحية التي طال انتظارها بين دبي وأنتاناناريفو مع طيران الإمارات. إنها لحظة تاريخية بالنسبة لمدغشقر، وكلي ثقة بأنها ستكون بمثابة حافز ودافع حقيقي للقطاع السياحي وللتنمية الاقتصادية في مدغشقر".

وأضاف: "تفتح مدغشقر ذراعيها لاستقبال رحلات طيران الإمارات، ومن خلال الناقلة، تفتح مدغشقر أبوابها أمام العالم، ومن خلال تعزيز العمل معاً، سنواصل الجهود لتحقيق الطموحات والبناء لتعزيز النمو من أجل صالح وطننا".

وقال عدنان كاظم: "مدغشقر وجهة جديدة ومثيرة ضمن شبكتنا العالمية الواسعة، حيث تفتح أمام عملائنا مجموعة واسعة من العجائب الطبيعية والحياة البرية النادرة والمتنوعة والثقافة الغنية النابضة بالحياة. وفيما تواصل حكومة مدغشقر جهودها لتطوير قطاعها السياحي بهدف جذب مليون سائح بحلول عام 2028، فإننا ندعم هذه الرؤية بفخر من خلال تعزيز الاتصال وخيارات السفر المتميزة لتشجيع المزيد من المسافرين الدوليين على اكتشاف الجزيرة".

وأضاف: "نود أن نشكر السلطات في مدغشقر، بما في ذلك وزارة النقل ووزارة السياحة ومجموعة مطارات رافينالا، فضلاً عن جميع الجهات المعنية في مدغشقر ودولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهم، ونتطلع إلى تقديم منتجاتنا الفريدة وخدماتنا الحائزة جوائز للمسافرين الذين اختاروا مدغشقر كوجهة مفضلة لهم سواء للترفيه والأعمال".

وتغادر الرحلة "ئي كيه 707" من دبي الساعة 08:55 صباحاً، لتصل إلى ماهي في سيشل الساعة 13:35 ظهراً، ثم تواصل رحلتها من سيشل لتصل إلى أنتاناناريفو الساعة 16:50 عصراً. أما رحلة العودة "ئي كيه 708" فسوف تغادر أنتاناناريفو الساعة 18:35 مساءً، لتصل إلى ماهي الساعة 22:20 مساءً، ومن ثمّ ستقلع من ماهي الساعة 23:50 مساءً لتصل إلى دبي الساعة 04:20 من صباح اليوم التالي (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وسيشل ومدغشقر).

ولتعزيز السفر الدولي من وإلى مدغشقر، راعت طيران الإمارات وضع مواعيد الرحلات بتوقيت مناسب يوفر فرصاً مثالية وفعّالة لرحلات المتابعة من وإلى العديد من الوجهات الرئيسية في أوروبا والشرق الأقصى وغرب آسيا والشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، وستشغل طيران الإمارات الرحلات الأربع الأسبوعية أيام الثلاثاء والخميس والسبت والأحد.

تجارب لا تنسى للسفر بـ"تميز دائم"

والتزماً بوعدها بمنح عملائها تجربة السفر بـ"تميز دائم"، توفر طيران الإمارات أفضل تجربة للعملاء في الأجواء، مع أعلى درجات الراحة واللمسات المدروسة في كل درجة. ويمكن للمسافرين تناول الطعام من قوائم متعددة الأطباق مستوحاة إقليمياً ومحضّرة على أيدي فريق من الطهاة الحائزين جوائز، وتكملها مجموعة من المشروبات المتميزة في جميع الدرجات. وفي الرحلة الافتتاحية من ماهي إلى أنتاناناريفو، استمتع ركاب الدرجة الأولى ودرجة الأعمال بأطباق فواكه استوائية تضم منتجات محلية ومشوربات بالفانيليا مصنوع خصيصاً ومستوحى من الفانيليا التي تشهر بها مدغشقر.

وتعزز طيران الإمارات خيارات السفر الفاخرة، بما في ذلك الدرجة الأولى، والتي توفر رفاهية حقيقية على متن الطائرة، على مسار ماهي-أنتاناناريفو، حيث يستمتع عملاء الدرجة الأولى بأشهى المأكولات والمشروبات الفاخرة المجانية حسب الطلب في أجنحة خاصة مغلقة الأبواب.

ويتوفر نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الحائز جوائز عالمية، على كل شاشة في جميع الدرجات، ويمكن للعملاء الاستمتاع بأكثر من 6500 قناة ترفيهية عالمية بمختلف اللغات، ويمكن للناطقين بالفرنسية الاستمتاع بـ 363 فيلماً من إنتاجات هوليوود مدبلج إلى الفرنسية، أو مشاهدة 62 فيلماً فرنسياً مثل Anatomie d'une chute وThe 400 Blows وThe Chorus وJules and Jim؛ بينما يمكن لعشاق الموسيقى الاستماع إلى أحدث الألبومات وقوائم التشغيل لمختلف الفنانين.

وباعتبارها رابع أكبر جزيرة في العالم، توفر مدغشقر للمسافرين الذين يحبون المغامرة تجربة فريدة تماماً، فهي موطن لثروة من التنوع البيولوجي، مع بعض أندر أنواع النباتات والحيوانات في العالم، وتفخر بضم ثلاثة مواقع مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وتتميز بمناظر طبيعية خلابة وثقافة غنية ورحلات لا تُنسى للحياة البرية.

وتشجع مدغشقر السياحة البيئية، ما يمكّن الزوار من الانغماس في الطبيعة والاستمتاع بالثقافة المحلية مع احترام البيئة، وذلك لحماية تعقيدات التنوع الطبيعي في الجزيرة.

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