«العربية للطيران» إلى وارسو برحلات مباشرة

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «العربية للطيران»، عن إطلاق رحلات جديدة مباشرة من الشارقة إلى العاصمة البولندية وارسو.

وستبدأ الرحلات الجديدة بين مطار الشارقة الدولي ومطار وارسو شوبان اعتباراً من 20 ديسمبر المقبل وبمعدل 5 رحلات أسبوعية.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يسرنا إضافة مدينة وارسو إلى شبكة وجهاتنا المتنامية في أوروبا وكوجهة ثانية جديدة لنا في بولندا بعد كراكوف. وتتيح الرحلات الجديدة لعملائنا خيرات سفر سلسة ومباشرة بين الشارقة ومدينة وارسو الغنية بتاريخها وثقافتها.

وتؤكد هذه الخطوة التزامنا الدائم بتزويد عملائنا بأفضل خيارات السفر الجوي لاستكشاف وجهات جديدة بغرض السياحة أو العمل على حد سواء. كما ونتطلع قدماً إلى الترحيب بمسافرينا على متن رحلاتنا والاستمتاع بجمال مدينة وارسو».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز