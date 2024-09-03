«طيران ناس» تسيّر 9 رحلات أسبوعياً إلى مطار الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل مطار الشارقة أولى الرحلات الجوية لشركة «طيران ناس» السعودية، لتنضم بذلك إلى قائمة شركات الطيران التي تسيّر رحلاتها المجدولة من وإلى إمارة الشارقة، وبما يسهم في توسيع شبكة وجهات الطيران الدولية عبر مطار الشارقة، ويلبي نمو أعداد المسافرين وزيادة حركة الشحن الجوي من خلال منظومة الخدمات التي يقدمها بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

جاء ذلك خلال تدشين الرحلة الافتتاحية لشركة «طيران ناس»، الذي شهده الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، بحضور كل من سلطان الخالدي، مدير عام المبيعات بشركة «طيران ناس»، وسيد مظهر الدين، المدير الإقليمي لمبيعات الخليج بالشركة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والمديرين في هيئة مطار الشارقة الدولي.

وستقوم الشركة بتشغيل 7 رحلات أسبوعياً من جدة إلى مطار الشارقة، ورحلتين أسبوعياً من المدينة المنورة إلى إمارة الشارقة على متن طائراتها من نوع بوينغ 737.

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