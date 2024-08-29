أنشطة وفعاليات متنوعة تسبق ختام مفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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تختتم مفاجآت صيف دبي موسمها الأحد المقبل، وتشجع الجميع على عدم تفويت الأيام الأخيرة المليئة بالفعاليات والأنشطة الترفيهية المذهلة في جميع أنحاء المدينة. وبعد 65 يوماً من الاحتفالات المتواصلة بفصل الصيف، سيحصل سكان دبي وزوارها على فرصة أخيرة للاستمتاع بآلاف التجارب والمغامرات الممتعة بأسعار لا تقبل المنافسة.

وتستعد مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لتقديم مجموعة استثنائية من المفاجآت الجديدة والحفلات الموسيقية التي يحييها كبار النجوم وعروض الكوميديا الرائعة وأنشطة اللياقة البدنية داخل مراكز التسوق والمأكولات الشهية وعروض التسوق التي لا تضاهى والسحوبات التي تتيح فرصة الفوز بجوائز كبرى، وغيرها الكثير.

تضم مفاجآت صيف دبي في دورتها الحالية مجموعة من أكثر العروض الترفيهية تميزاً وتنوعاً على الإطلاق. ويقدم مغني البوب الإيراني رضا صادقي مجموعة من أشهر ألحانه على مسرح زعبيل اليوم، في ما يحتفي المغني الهندي شان بروعة موسيقى بوليوود على مسرح كوكاكولا أرينا بعد غدٍ.وتقدم الفرقة الموسيقية الفلبينية باروكيا ني إدغار الحائزة على عدة جوائز، أمسية لا تُنسى مليئة بموسيقى الروك والبوب والفانك والرابكور الأحد المقبل على مسرح كوكاكولا أرينا.

سباقات جري

يمكن لعشاق اللياقة البدنية والعائلات والأصدقاء بدءاً من يوم الأحد المشاركة في سباق الجري الصيفي الداخلي الذي يُقام في دبي فستيفال سيتي مول يوم 1 سبتمبر. وبإمكان الجميع من هواة الجري إلى عشاق اللياقة البدنية من جميع الأعمار والقدرات ومستويات المهارة تحطيم الأرقام القياسية أو الاستمتاع بالركض بصحبة العائلة والأصدقاء من خلال الاختيار من بين ثلاثة مسارات بطول 2.5 أو 5 أو 10 كيلومترات. التسجيل مفتوح الآن على موقع السباق.

أسبوع الصيف للمطاعم

يقدم أسبوع الصيف للمطاعم للجميع فرصة الاستمتاع بأشهى المأكولات بأفضل الأسعار في ما يزيد على 60 من أفضل وجهات تناول الطعام والمطاعم المعروفة في دبي، بدءاً من المطاعم الحائزة على نجمة ميشلان، وحتى وجهات الطعام المحلية المفضلة لدى الجميع.

والتي تقدم قوائم طعام مصممة خصيصاً لمدة محدودة تضم أطباقاً حصرية بأسعار لا تقبل المنافسة، بما في ذلك وجبات غداء من طبقين مقابل 95 درهماً، ووجبات عشاء من ثلاثة أطباق مقابل 150 درهماً، ووجبات فطور مختارة مقابل 69 درهماً. ويتوجب على عشاق الطعام الإسراع بالحجز اليوم حصرياً من خلال منصة OpenTable.

عالم الخيال

تستعد دور عرض روكسي سينما في جميع أنحاء المدينة لاختتام موسم الأفلام الصيفية مع الجدول النهائي للعروض المناسبة للعائلات في إطار فعالية عالم الخيال من مفاجآت صيف دبي التي تستمر حتى 1 سبتمبر. وبعيداً عن الشاشة الكبيرة، يقدم الفنان الكوميدي المصري صالح النواوي عرض كوميديا ارتجالية في دار عرض روكسي إكستريم، التي تضم أكبر شاشة سينما في الشرق الأوسط في دبي هيلز مول.

ويمكن للأطفال في اليوم نفسه، الاستمتاع بصباح مليء بالمرح المتواصل والأغاني مع فنان الترفيه العائلي المفضل في دولة الإمارات ماجيك فل الذي سيقدم عرضه الفردي الرائع في دبي هيلز مول بعد غدٍ. وفي الوقت نفسه، يمكن لعشاق ليغو المشاركة في فعالية ليغولاند المؤقتة التي تقدم ساعات من المرح والتشويق حتى الأحد.

آلاف العروض

تسدل مفاجآت صيف دبي الستار على 10 أسابيع من تنزيلات موسم الصيف التي قدمت آلاف العروض الترويجية الحصرية على العلامات التجارية الكبرى هذا الصيف. ويمكن للجميع الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 90 % على أكثر من 550 علامة تجارية في ما يزيد على 2500 متجر في إطار فعالية التخفيضات النهائية في مفاجآت صيف دبي.

وإضافة إلى ذلك، يمكن للمتسوقين الحصول على المستلزمات المدرسية من خلال عروض العودة إلى المدارس التي تقدمها المتاجر الرائدة على مستوى المدينة، بما في ذلك جمبو وشرف دي جي وإي ماكس، إضافة إلى السوق الخاص بمنتجات العودة إلى المدارس في الواحة سنتر.

مفاجآت مذهلة تتضمن:

حفلات موسيقية

عروض كوميدية

فعاليات اللياقة البدنية

مأكولات شهية

عروض استثنائية

سحوبات مميزة

جوائز كبرى

انتعاش قوي لقطاع المطاعم في الإمارات

سجلت قطاعات خدمات الطعام في الإمارات، التي تشمل المطاعم والتموين والمطابخ السحابية، نمواً قوياً على مدار السنوات الماضية. ووفقاً لتقرير صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني فإن هناك تسارعاً بوتيرة النمو في قطاع خدمات الطعام.

ويشهد قطاع خدمات الطعام نمواً مستمراً، وأن عدد منافذ الطعام على أساس نصيب الفرد في الإمارات يفوق ما هو عليه في دول أخرى بالمنطقة، مما يعكس تميز قطاع السياحة والترفيه.

ووفقاً لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، كان هناك 22517 منشأة لتقديم الطعام والمشروبات بالدولة في عام 2021. وتشير التقديرات الأكثر حداثة إلى أن هذا الرقم قد ارتفع إلى نحو 30 ألف منشأة في الوقت الحالي.

وتتركز معظم هذه المنشآت في دبي وأبوظبي، حيث توجد حوالي 18 ألف منشأة منها في دبي.

وفيما يتعلق بالعمالة، بلغ عدد الموظفين الذين يعملون في أنشطة تقديم الطعام والمشروبات خلال عام 2020 نحو 197200 موظف، ثم ارتفع إلى 207600 موظف خلال 2021. ومن المؤكد أن هذا العدد قد ارتفع خلال السنوات الأخيرة. ومن المتوقع أن يستمر النمو بقطاع خدمات الطعام في الإمارات في ظل استمرار تحسن البيئة الاقتصادية العامة.

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