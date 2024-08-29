79773 رحلة لـ«فلاي دبي» في 8 أشهر

المصدر: (دبي - لؤي عبدالله)

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شغلت «فلاي دبي» 79773 رحلة إلى 125 وجهة حول العالم خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، مقارنة بـ 71840 رحلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 10.6 %، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي».

وأظهرت البيانات أن الرحلات المجدولة للشركة من يناير حتى نهاية أغسطس بلغت 79773 رحلة موزعة بين 10731 رحلة في أغسطس، و10627 رحلة في يوليو، و9877 في يونيو، و9609 رحلات في مايو، و9793 في أبريل، و9794 رحلة في مارس، و9473 في فبراير، و9869 رحلة في يناير. ودشنت «فلاي دبي» رحلاتها المنتظمة إلى مطار «بازل مولوز فريبورغ» الأوروبي، بواقع أربع رحلات أسبوعياً، لتصبح أول شركة طيران وطنية تشغل رحلات مباشرة من دبي إلى هذه الوجهة.

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