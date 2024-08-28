«فلاي دبي» تحتفل بيوم المرأة الإماراتية بنمو قياسي في تمثيل الكوادر النسائية

المصدر: البيان

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تحتفل فلاي دبي بيوم المرأة الإماراتية وسط إنجازات بارزة مكنتها من الإسهام بشكل فاعل وحضور كبير في قطاع الطيران في الدولة التي تمثل مركزاً عالمياً للطيران.

وأدت المرأة الإماراتية دوراً مهماً في فلاي دبي من خلال وجودها اليوم في مختلف أقسام ودوائر الشركة بما في ذلك العمليات الجوية والهندسة وغيرها من الأدوار. واستثمرت فلاي دبي في برامج تدريبية مكثفة لدعم وتأهيل واستقطاب المواطنين وتوفير فرص النمو المستقبلية سواء البرامج العملية أو النظرية بما في ذلك الهندسة وبرامج التدريب الداخلي بما فيه برنامج تدريب الطيارين.

وقال ناصر بن خرباش، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في فلاي دبي: «يعد يوم المرأة الإماراتية مناسبة خاصة للاحتفال بالمساهمات الكبيرة التي أنجزتها زميلاتنا باعتبارهن ركيزة مهمة لقوة العمل المتنامية في فلاي دبي».

وأضاف: «إن تفانيهن ومواهبهن وقيادتهن جزء لا يتجزأ من رحلة نجاح فلاي دبي. نحن فخورون بدعم نجاحهن المستمر وتطورهن كقادة للمستقبل يودين أدواراً مهمة في صناعة الطيران في الدولة».

وشهدت فلاي دبي زيادة ملحوظة في تمثيل المرأة الإماراتية ضمن قوتها العاملة حيث تضاعف عدد الكوادر الإماراتية النسائية اللائي انضممن إلى فلاي دبي منذ أغسطس 2022 ثلاث مرات تقريباً.

ويعكس هذا النمو التزام فلاي دبي المتواصل بدعم المرأة الإماراتية بما ينسجم مع رؤية الدولة والقيادة الرشيدة التي كانت سباقة في هذا المجال وبما يعزز الجهود الجارية لتكون الناقلة البيئة الأمثل للعمل والإبداع والاستثمار في المواهب الإماراتية على اختلاف مواقعها.

وتلتزم فلاي دبي بدعم وخلق الفرص للنساء الإماراتيات في جميع أنحاء المؤسسة. وبينما تحتفل فلاي دبي بيوم المرأة الإماراتية، فإنها تؤكد التزامها ببناء بيئة أكثر شمولاً وديناميكية تدعم طموحات وأهداف المرأة الإماراتية بالمبادرات الهادفة الى تعزيز دور المرأة في هذا القطاع الحيوي وتحقيق طموحاتها والمساهمة في بناء مجتمع عامل وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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