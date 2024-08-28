«دبي لصناعات الطيران» تعلن شراء طائرات جديدة

المصدر: البيان

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أعلنت «دبي لصناعات الطيران»، اليوم، أنها وقَّعت مؤخراً اتفاقيات لشراء 23 طائرة من أطراف متعددة مقابل مبلغ إجمالي يقارب 1.1 مليار دولار أمريكي.

ويبلغ متوسط عمر محفظة الطائرات عند شرائها 3.4 أعوام، بينما يبلغ متوسط مدة إيجارها المتبقية 8.8 عاماً، وهي مؤجرة حالياً لـ13 شركة طيران في 9 دول.

ومن حيث القيمة، تتكون المحفظة من 91% من الطائرات ذات البدن الضيق، بينما تمثل الطائرات ذات تكنولوجيا الجيل التالي 86% من المحفظة.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «يسعدنا أن نعزز أسطولنا بهذه المحفظة الجديدة من الطائرات التي لا تزال تمتلك مدة إيجار طويلة، كما يسعدنا من خلال عملية الشراء هذه أن نرحب بستة عملاء جدد من شركات الطيران إلى قاعدة عملائنا المتنوعة عالمياً».

وأضاف: «وعقب ضم الطائرات الجديدة، من المتوقع أن يتحسن أسطولنا من طائرات الجيل التالي الموفرة للوقود بنحو أربع نقاط مئوية على أساس تقديري». ومن المتوقع أن يتم تسليم جميع الطائرات بحلول نهاية عام 2024.

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