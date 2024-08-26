رحلة مباشرة بين بوخارست ودبي عبر «أنيما وينجز» بدءاً من ديسمبر

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «أنيما وينجز» توسيع شبكة وجهاتها برحلة مباشرة بين بوخارست ودبي، ابتداءً من 27 ديسمبر، بمعدل رحلتين أسبوعياً، مما يوفر للركاب الرومانيين والدوليين الوصول المباشر إلى دبي التي تعد إحدى الوجهات الأكثر حيوية عالمياً.

وبدأت الناقلة الجوية إتاحة التذاكر للبيع اعتباراً من 22 أغسطس. وسيتم تشغيل الرحلات الجوية باستخدام طائرات حديثة إيرباص أيه 220. وقال ماريوس بانديل، المساهم في «أنيما وينجز»: «فخورون بالإعلان عن هذا الجديد الجديد إلى دبي، وهي وجهة أيقونية تجذب السياح من جميع أنحاء العالم، ولديها أيضاً حركة أعمال متزايدة».

وأضاف أن الرحلة الجديدة هي جزء من التزامنا بتوسيع شبكة الوجهات المعروضة وتلبية الطلب المتزايد على الرحلات الدولية عالية الجودة».

وأوضح أن الرحلات المنتظمة ستبدأ نهاية ديسمبر، حيث إنها الفترة الأكثر طلباً من الركاب من رومانيا، حيث يرغب الكثير منهم في السفر للترفيه في رأس السنة؛ وفي الوقت نفسه، نظراً للنمو المتزايد في الجالية الرومانية في دبي، فإن الطلب على الرحلات الجوية في اتجاه تصاعدي.

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