الإمارات ضمن أبرز الوجهات المفضلة لأثرياء بريطانيا وفرنسا الشباب

المصدر: دبي - البيان

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أظهرت دراسة استقصائية للمليونيرات البريطانيين والفرنسيين أن 44% منهم أكثر ميلاً لمغادرة بلدانهم مما كانوا عليه قبل الانتخابات الأخيرة في كلتا الدولتين. كما كشفت الدراسة أن نسبة تقارب ربع المليونيرات الشباب اختاروا الإمارات كأكثر دولة يهتمون بالهجرة إليها.

وشملت الدراسة التي أجرتها شركة «أرتون كابيتال» 256 مقيماً فرنسياً يمتلكون أصولاً صافية لا تقل عن مليون يورو، و262 مقيماً في المملكة المتحدة يمتلكون أصولاً صافية لا تقل عن مليون جنيه إسترليني.

ومن بين هؤلاء، كان لدى 26% من المستجيبين ثروة صافية تزيد على 5 ملايين جنيه إسترليني، أو 5 ملايين يورو. وأجريت الدراسة بعد الانتخابات في فرنسا والمملكة المتحدة، وأبرزت مدى قلق الأثرياء البريطانيين والفرنسيين بشأن ارتفاع الضرائب المحتمل ومستقبل اقتصاد البلدين.

الخيارات المفضلة

وشهدت الإمارات طلباً قوياً بين الجيل القادم من صانعي الثروة، حيث اختار ما يزيد عن 21% من المليونيرات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً الدولة وجهتهم المفضلة. ومع وجود طلب قوي على فرص اقتصادية أفضل، تصدرت أمريكا الشمالية كأكثر وجهة مرغوبة بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في المغادرة؛ ومثلت أمريكا 31% وكندا 32% ضمن أكثر الدول التي تم ذكرها بشكل متكرر.

وفضل المليونيرات الفرنسيون كندا بالنظر إلى العلاقات الثقافية التاريخية بين البلدين، بينما احتفظت الولايات المتحدة بجاذبيتها بسبب حجم الاقتصاد وقطاع التكنولوجيا المزدهر.

وعلق أرماند أرتون، مؤسس الشركة التي أجرت الدراسة، قائلاً: «تظهر نتائج دراستنا أن هجرة الثروات الأوروبية هي الآن احتمال قوي، فأوروبا عند مفترق طرق، ويجب على دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا فعل المزيد للحفاظ على جاذبيتها للأثرياء في المجتمع».

وأضاف: إذا فشلت هذه الدول في ذلك، فإن المواطنين الأثرياء سيغادرون بأعداد كبيرة، مشيراً إلى أن الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لريادة الأعمال، كما أن دبي تضاهي المراكز المالية الرئيسة مثل نيويورك وسنغافورة وطوكيو ولندن. ومع الأنظمة الضريبية الميسرة واللوائح المواتية وثقافة تمكن المستثمرين من تحقيق أحلامهم، ليس من المستغرب أن تحظى الإمارات بشعبية كبيرة بين الأثرياء.

واتفق ما يصل إلى 90% من المليونيرات الـ518 الذين تم استطلاعهم على أنهم قلقون بشأن الزيادات الضريبية تحت حكوماتهم الجديدة، بينما كان معظمهم قلقاً بشأن ارتفاع الضرائب الشخصية، كان 40% منهم قلقاً بشأن التغييرات التنظيمية المحتملة التي قد تؤثر سلباً على أعمالهم، بينما أجاب 7% فقط بأنهم غير قلقين بشأن مستقبل اقتصاداتهم، ورأى 79% فوائد في الانتقال إلى الخارج، معتقدين أن بإمكانهم الوصول إلى فرص اقتصادية ومعيشية أفضل في الخارج.

جاذبية التأشيرات الذهبية

كانت برامج التأشيرات الذهبية والجوازات من خلال الاستثمار هي الطريق الأكثر شعبية للهجرة بين المليونيرات الذين تم استطلاعهم، حيث قال أكثر من ثلث الذين تم استطلاع رأيهم نحو 34% إنهم «يميلون للغاية» لاستخدام هذه البرامج.

وعند مطالبتهم بذكر أسبابهم للنظر في الهجرة، قال 48% إن الفرص الاقتصادية هي الدافع، بينما قال 66% إنهم يفعلون ذلك من أجل نوعية الحياة؛ ومع الاضطرابات الأخيرة في كل من المملكة المتحدة وفرنسا، ذكر 33% أيضاً السلامة والأمن كعامل محفز.

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