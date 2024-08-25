دبي تواصل نشر البهجة بمفاجآت الصيف

المصدر: (دبي - البيان )

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تستمر الدورة السابعة والعشرون من مفاجآت صيف دبي في تقديم آلاف العروض والأنشطة الممتعة حتى 1 سبتمبر 2024 لتقدم 65 يوماً من المغامرات المتواصلة التي يمكن القيام بها في مختلف أنحاء ووجهات المدينة، وتسلط الضوء على فصل الصيف باعتباره أحد أفضل الأوقات لاستكشاف دبي.

وتتألق دبي خلال فصل الصيف ببرنامج حافل بالفعاليات، لتلهب حماسة المقيمين وملايين الزوار والسياح بالعديد من التجارب التي لا تُنسى.

وتتباين الوجهات التي تنعش أوقات الصيف، حيث تتميز هذه الإمارة بالبنية التحتية المدهشة، والخدمات السياحية المتنوعة التي استثمرت بها من أجل تعزيز السياحة وجذب الزوار عبر التجارب الفريدة من نوعها. وتتنوع الوجهات الترفيهية في دبي، والتي تلبي مختلف شرائح المجتمع والفئات العمرية، ما يرفع معدلات الإشغال في هذه الوجهات خلال الصيف إلى مستويات استثنائية.

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