114.2 ألف رحلة لطيران الإمارات في 8 أشهر بنمو 4.6 %

المصدر: (دبي – لؤي عبدالله)

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بلغ عدد رحلات طيران الإمارات خلال الفترة من يناير إلى نهاية أغسطس 2024، أكثر من 114.2 ألف رحلة إلى أكثر من 150 وجهة عبر قارات العالم الست بنمو 4.69%، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، والتي شغلت فيها الناقلة 109.08 آلاف رحلة.

وأظهرت بيانات حديثة حصلت عليها «البيان»، أن طيران الإمارات شغلت نحو 14.2 ألف رحلة خلال يناير الماضي، و13.3 ألف رحلة في فبراير، و14.1 ألف رحلة في مارس الماضي، و13.9 ألف رحلة في أبريل و14.4 ألف رحلة في مايو، بينما وصل عدد الرحلات في يونيو إلى 14.3 ألف رحلة و14.8 ألف رحلة في يوليو، في حين جدولت الشركة خلال شهر أغسطس نحو 14.8 ألف رحلة.

وكشفت البيانات، أن إجمالي حجم السعة المقعدية على رحلات طيران الإمارات التي جدولتها الشركة على رحلاتها خلال أول 8 أشهر من العام الجاري بلغ 47.4 مليون مقعد، مقارنة مع 44.9 مليون مقعد خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو 5.5 %.

وبلغ إجمالي الطائرات في أسطول طيران الإمارات 260 طائرة، مع متوسط عمر يبلغ 10.1 سنوات.

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