150 ألف سائح بحري تجذبهم «ريزورت ورلد وان» السنغافورية إلى دبي

المصدر: دبي - البيان

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يتوقع مع وصول سفينة «ريزورت ورلد وان» التابعة لشركة «ريزورت ورلد كروزرز» السنغافورية إلى دبي، ابتداءً من الأول من نوفمبر المقبل، أن تجذب نحو 150 ألف سائح، من خلال 75 زيارة مقررة خلال الأشهر الستة المقبلة، ما يسهم بشكل كبير في نمو السياحة البحرية في المنطقة.

وتوسع الشركة السياحية العالمية نشاطها في دبي، في خطوة استراتيجية من شأنها أن تعزز مكانة دبي وجهة رئيسة للسياحة البحرية، كما تعد الخطوة بداية فصل جديد في عالم السياحة البحرية الفاخرة، حيث ستقوم «ريزورت ورلد وان» برحلات بحرية لمدة 6 أشهر في الخليج العربي وخليج عُمان، حيث توفر «ريزورت ورلد وان» للسياح في دبي طريقة جديدة وفاخرة لاستكشاف وجهات المنطقة.

وتتضمن مسارات الرحلات البحرية للسفينة توقفاً في جزيرة صير بني ياس، والدوحة، وخصب، ومسقط، مما يتيح للركاب تجربة جمال وثقافة شبه الجزيرة العربية من منظور فريد.

وأكد مايكل جو، رئيس السفينة، أهمية هذا التوسع، قائلاً: «إن وجود ريزورت ورلد وان في دبي يوفر فرصاً لا حدود لها للمسافرين لاستكشاف واكتشاف وصنع ذكريات لا تُنسى في المنطقة».

ومع الموانئ الرئيسة في آسيا، بما في ذلك سنغافورة وماليزيا وهونغ كونغ وتايوان وإندونيسيا، تجلب «ريزورت ورلد وان» ثروة من الخبرة إلى مشروعها الجديد في الشرق الأوسط.

كما أنّه من المتوقع أن يوفر وجود السفينة في دبي، للمسافرين تجربة رحلة بحرية فاخرة وغنية ثقافياً، مما يضع معياراً جديداً للعطلات البحرية في المنطقة.

ولا تعد «ريزورت ورلد وان» مجرد رحلة بحرية فحسب، بل هي وجهة حصرية تجمع بين المغامرة والاسترخاء والفخامة، حيث يمكن للركاب على متن السفينة الاستمتاع بمجموعة من وسائل الراحة عالمية المستوى، بدءاً من المأكولات ذات الخمس نجوم التي تلبي الأذواق المتنوعة لعملائها العالميين.

وتضم السفينة مجموعة متنوعة من خيارات الطعام، بما في ذلك المأكولات العالمية والآسيوية الأصيلة.

ومن بين الميزات البارزة في «ريزورت ورلد وان»، «The Palace»، وهي تجربة خاصة بالنادي الفندقي، ويشمل هذا الخيار الفاخر للغاية خدمة الخادم الشخصي، وحجوزات الأولوية، والوصول الحصري إلى وسائل الراحة الفاخرة على متن السفينة، وبالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى تجربة مميزة، يوفر The Palace وجهة هادئة حيث تلتقي الفخامة مع الخدمة الشخصية.

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