افتتاح مطعم «فرو فرو» في دبي قريباً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد دبي قريباً افتتاح الفرع الأول لمطعم «فرو فرو» في منطقة الشرق الأوسط، وهو العلامة المعروفة بروحها الباريسية المرحة، في فندق «لانا» في وقت لاحق من هذا العام.

ويمثل هذا الافتتاح الفرع الثالث للعلامة «فرو فرو» عالمياً، ومن المتوقع افتتاح موقع آخر لها في الأشهر المقبلة في مدينة ماربيا بإسبانيا. ويتجذر مفهوم المطعم، الذي يعيد تصور الكلاسيكيات الفرنسية بلمسة عصرية مبتكرة، في الأناقة المرحة لليالي الباريسية، ويمتزج مع الفن والتصميم المعاصرين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز