افتتاح «قصر الأطفال» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال أبوظبي عن افتتاح قصر الأطفال الجديد، وجهة الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 10 أشهر و12 عاماً. ويمكن لكل الأطفال الاستمتاع بأنشطة ممتعة وتعليمية مصممة خصيصاً لاهتماماتهم تحت إشراف فريق ماندرين أورينتال المتميز. يتميز القصر بتصاميم ملونة ويضم أركاناً لكل فئة عمرية، منها ركن «فاطمة وأصدقاؤها» للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 أشهر و3 سنوات، وركن «غرفة العائلة»، وركن «مغامرات الصقر» للأطفال من سن 4 إلى 12 عاماً.

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