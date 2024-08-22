«أتليس» لتكنولوجيا السفر تفتتح مقراً في دبي

المصدر: دبي -البيان

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أطلقت شركة «أتليس Atlys» الناشئة في مجال تكنولوجيا السفر أعمالها رسمياً في الإمارات العربية المتحدة، والتي تعمل على تعزيز عملية طلب التأشيرة للمجتمع الواسع من المغتربين في المنطقة.ومع الحضور القوي للمغتربين في الإمارات التي تحتضن ما يزيد على 200 جنسية أقامت «أتليس» مقراً لها في دبي لتسهيل خدمات التأشيرة.

وعلق موهك ناهتا الرئيس التنفيذي ومؤسس «أتليس»، قائلاً: «يمكن أن يكون التنقل بين طلبات التأشيرة أحد الجوانب الأكثر إثارة للقلق في السفر الدولي؛ ففي (أتليس)، نحن ملتزمون بتمكين الأفراد من السفر بحرية».وأعرب عن «حماسته لتقديم حل الشركة المبتكر إلى الإمارات، مما يشكل تقدماً كبيراً في جعل السفر العالمي أكثر سهولة لأولئك الذين يعيشون ويعملون هنا».

وتقدم «أتليس» شركة تكنولوجيا السفر، التي تخدم حالياً أكثر من 100 دولة من الإمارات، معالجة في الوقت المحدد، ومعلومات واضحة مسبقاً، وراحة إدارة كل شيء من المنزل.ومنذ إنشائها، عالجت الشركة أكثر من 1.2 مليون تأشيرة في أكثر من 100 دولة، مع معدل نمو بنسبة 200% على مدار العامين الماضيين، حيث أصبحت اسماً موثوقاً به في صناعة طلب التأشيرة.

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