22800 غرفة فندقية قيد الإنشاء في الإمارات

المصدر: (دبي - لؤي عبدالله)

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بلغ عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء في دولة الإمارات 22.8 ألف غرفة فندقية، ضمن 87 مشروعاً بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بحسب شركة «لودجينج إيكونومتريكس» الأمريكية المتخصصة في قطاع الاستشارات العقارية.

وكشف تقرير الشركة عن أن عدد المشاريع الفندقية قيد الإنشاء في المنطقة بنهاية الربع الثاني وصل إلى 607 مشاريع، تضم 147088 غرفة بزيادة 2% في عدد المشاريع مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفع عدد الغرف بأقل من 1 % على أساس سنوي.

وخلال النصف الأول من العام الجاري تم افتتاح 35 فندقاً جديداً تضم 6308 غرف في الشرق الأوسط. ومن المقرر افتتاح 66 فندقاً جديداً إضافياً، تضم 13723 غرفة بحلول نهاية العام. وبالنظر إلى المستقبل من المتوقع أن يزداد عدد افتتاحات الفنادق الجديدة في عام 2025 ليصل إلى 102 فندق جديد تضم 25914 غرفة، ويزداد أكثر في عام 2026 مع توقع افتتاح 121 فندقاً جديداً، تضم 24766 غرفة.

وبلغ عدد المشاريع في خطط الإنشاءات خلال الربع الثاني في السعودية 320 مشروعاً، تضم 79756 غرفة. كما سجلت مصر مستويات قياسية في الربع الثاني بـ 107 مشاريع، تضم 26185 غرفة. وفي عمان 28 مشروعاً، تضم 5009 غرف، وقطر 27 مشروعاً.

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