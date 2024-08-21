71.7 مليون مسافر عبر مطارات الإمارات في النصف الأول بنمو 14.2 %

المصدر: دبي - البيان

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شهدت حركة المسافرين نشاطاً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 14.2% عبر مطارات الدولة. حيث استقبلت مطارات الدولة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري أكثر من 71.75 مليون مسافر، مقارنة بـ 62.79 مليون مسافر في الفترة نفسها من العام السابق.

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن معدلات النمو الكبيرة التي يشهدها قطاع الطيران منذ بداية هذا العام، هي ثمرة للرؤية بعيدة المدى والتوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة في مواصلة الاستثمار في تطوير البنية التحتية والتنظيمية وتعزيز التحول الرقمي لقطاع الطيران المدني. وأضاف أن الأداء التنافسي والسمعة الدولية التي باتت ناقلاتنا الوطنية تتمتع بها يترجمان اليوم من خلال مؤشرات نمو القطاع.

وأضاف السويدي: «نحن متفائلون بالمرحلة المقبلة، وتسير الدولة وفق خطوات مدروسة لمزيد من التوسعات والنمو لهذا القطاع الحيوي وفق إجراءات تضمن أعلى مستويات السلامة والأمان، وتوظيف التكنولوجيا الجديدة لتحسين تجربة المسافرين، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً رئيسياً لحركة النقل الجوي على صعيد المنطقة ومحطة مؤثرة في منظومة النقل الجوي العالمي».

وتابع السويدي أن الهيئة تعمل بالتعاون مع شركائها على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وكذلك الناقلات الوطنية لدراسة الفرص وتطوير علاقات التعاون في مجال النقل الجوي مع عدد من الأسواق القائمة، بالإضافة إلى دراسة الفرص لدخول أسواق جديدة. وأكد أن الهيئة نجحت خلال الفترة الماضية في توقيع اتفاقيات تعاون في مجال النقل الجوي مع أكثر من 90% من دول العالم، موضحاً مواصلة الجهود القائمة لتنفيذ الخطط والمشاريع التطويرية والتوسعية لتعزيز المكانة التنافسية لقطاع الطيران المدني الإماراتي وترسيخ مكانته في صدارة المؤشرات التنافسية العالمية.

وتفصيلاً، بلغ سجل عدد القادمين بمطارات الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري عدد 20 مليوناً و274 ألفاً و694 مسافراً، بينما سجل عدد المغادرين 21 مليوناً و90 ألفاً و750 مسافراً، في حين بلغ عدد العابرين 30 مليوناً و391 ألفاً و978 مسافراً.

وسجلت حركة الشحن الجوي خلال النصف الأول من العام 2.162.786 طناً، منها 528.430 طناً واردات، و245.217 طناً صادرات، و1.389.136 طناً شحن عابر. وبلغت مساهمة الناقلات الوطنية ما يصل إلى 68% من إجمالي حركة الشحن الجوي.

وعلى صعيد الحركة الجوية، سجلت إجمالي الحركة الجوية خلال النصف الأول من العام الجاري 499.789 حركة جوية، بإجمالي نسبة نمو بلغت 11.8% % عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويعد شهر فبراير الأعلى من حيث نمو الحركة الجوية، حيث سجل نسبة نمو بلغت 15% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

سيف السويدي:

متفائلون بالمرحلة المقبلة والدولة تسير وفق خطوات مدروسة لمزيد من التوسعات والنمو

68 % مساهمة الناقلات الوطنية بإجمالي حركة الشحن الجوي

499.7 ألف حركة جوية خلال النصف الأول

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