«فلاي دبي» تجري مباحثات لتوقيع شراكات جديدة في السوق الأوروبية

المصدر: دبي– لؤي عبدالله

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أكد جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»، أن الناقلة تجري مباحثات لتوقيع شراكات جديدة مع شركات في السوق الأوروبية، بهدف تعزيز فرص الأعمال في السوق الضخمة، مشيراً إلى أن الناقلة باتت تغطي29 وجهة في أوروبا لتصبح ثاني أكبر الأسواق ضمن شبكة الناقلة بعد السوق الخليجية.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أنه رغم الصعوبات التي تسبب بها التأخير في استلام الطائرات الجديدة، إلا أن فلاي دبي تواصل التزامها بفتح الوجهات غير المخدومة برحلات طيران مباشرة، مشيراً إلى أن الناقلة تشغل حالياً رحلات مباشرة إلى أكثر من 125 وجهة في 58 دولة عبر أسطول مكون من 88 طائرة بوينغ 737.

وقال جيهون: إن معظم رحلات «فلاي دبي» إلى السوق الأوروبية تنطلق من المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي وقامت الناقلة خلال الشهور الأخيرة بزيادة حجم السعة إلى عدد من الوجهات الأوروبية بما في ذلك أسواق بولندا وإيطاليا.

مستويات قوية للطلب

وأضاف: الطلب على السفر من وإلى دبي وعبرها يشهد مستويات قوية، الأمر الذي يسهم في تعزيز الأداء التشغيلي للناقلة خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن معدل إشغال رحلات الناقلة إلى الوجهات الأوروبية يتجاوز 80 %. خاصة أن السفر إلى الوجهات الأوروبية يشهد طلباً مرتفعاً طول العام.

وقال أفندي: إن الشركة تواصل التزامها بتعزيز تجربة السفر استناداً على الابتكار وتوفير المنتج المناسب في الوقت المناسب من خلال الاستثمار في التكنولوجيا عبر مختلف عمليات وأقسام الشركة، موضحاً أنه بنهاية العام الجاري سيتم إنهاء عمليات تحديث وترقية لجميع الطائرات في أسطول الجيل الجديد من طراز بوينغ 800-737 وعددها 29 طائرة.

الشراكة مع طيران الإمارات

وأضاف: إن الشراكة بين طيران الإمارات وفلاي دبي توفر لمسافري فلاي دبي رحلات ربط مع وجهات طيران الإمارات في جميع أنحاء العالم، في حين يتمتع عملاء طيران الإمارات بالوصول إلى شبكة فلاي دبي الإقليمية والوجهات التي لم تكن تتمتع بخدمات ربط من قبل، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين طيران الإمارات وفلاي دبي مكنت أكثر من 3.7 ملايين مسافر في العام 2023 من متابعة رحلاتهم بمرونة وسلاسة عبر الشبكة المشتركة التي تضم أكثر من 220 وجهة حول العالم.

وقال: إن التأخير المستمر من شركة بوينغ في جداول تسليم الطائرات وعدم قدرتها على الالتزام بتسليم المزيد من الطائرات للناقلة للفترة المتبقية من العام الجاري، ترك تأثيرات كبيرة على خطط النمو لدى الناقلة ودفعها إلى تعليق خططها لإطلاق 3 وجهات جديدة في أوروبا إلى جانب تخفيض محدود للسعة المقعدية إلى وجهات أخرى.

وأضاف: فلاي دبي وقعت خلال العام الماضي اتفاقيتين جديدتين للمشاركة بالرمز مع كل من طيران كندا ويونايتد إيرلاينز، مشيراً إلى أن فلاي دبي تعزيز فرص الأعمال من خلال اتفاقيات مع مختلف شركات الطيران في إطار منح مسافريها المزيد من خيارات السفر.

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