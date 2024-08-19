دبي ترسخ تفوقها السياحي عبر المزيد من الأرقام القياسية

المصدر: دبي - البيان

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أكد موقع «تريبزيلا» السنغافوري أن دبي تواصل تألقها وجهة سياحية عالمية رائدة، وترسخ تفوقها في منطقة الشرق الأوسط عبر تحقيق المزيد من الأرقام القياسية. وشهدت دبي خلال النصف الاول من العام الجاري تسجيل 9.3 ملايين زائر دولي بزيادة 9% مقارنة بالنصف الأول 2023.

واضاف الموقع أنه بفضل الأداء القوي في النصف الأول 2024، فإن الإمارة في وضع جيد لتحقيق أرقام قياسية جديدة في قطاع السياحة بحلول نهاية العام، مما يعزز مكانتها وجهة عالمية رائدة للسياح حول العالم. وذكر الموقع أن البيانات الرسمية من دائرة السياحة في دبي تظهر أن هذا المسار النموذجي يضع دبي على الطريق لتحقيق رقم قياسي في 2024، متجاوزة الرقم المسجل في عام 2023 والبالغ 17.15 مليون زائر دولي.

كما شهدت دبي زيادة في الطاقة الفندقية مع افتتاح فنادق جديدة مثل «ذا لانا»، أول فندق لمجموعة «دورشستر» في الشرق الأوسط، و«سيرو وان زعبيل»، أول فندق للياقة البدنية في دبي. وأظهرت البيانات الرسمية أن فنادق المدينة حافظت على معدل إشغال قوي بلغ 78.7%، وهو أعلى قليلاً من النصف الأول 2023.

وارتفع عدد ليالي الإقامة في فنادق دبي بنسبة 3% ليصل إلى 21.35 مليوناً في نهاية النصف الأول 2024، مقارنة بـ 20.73 مليوناً في النصف الأول 2023. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع متوسط السعر اليومي إلى 558 درهماً «152 دولاراً أمريكياً»، بزيادة قدرها 4% عن الفترة نفسها من 2023، بينما ارتفع متوسط الإيراد اليومي للغرفة المتاحة بنسبة 6%، من 415 درهماً «113 دولاراً أمريكياً» إلى 439 درهماً.

وأشار موقع «تريبزيلا» إلى أن منتجع ريال مدريد العالمي في «دبي باركس آند ريزورتس»، وهو أول مدينة ترفيهية في العالم تعمل تحت لواء نادي كرة القدم الإسباني، والذي افتتح في النصف الأول 2024، يعد أحد عوامل الجذب الرئيسية التي ساهمت في هذا الارتفاع.

كما لعب قطاع الرحلات البحرية دوراً كبيراً في تعزيز السياحة؛ وخلال موسم الشتاء 2023 - 2024 من أكتوبر إلى أبريل، رحبت دبي بأكثر من 132 سفينة بين ميناء راشد وميناء دبي، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم.

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