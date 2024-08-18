7.56 ملايين مقعد مجدول على الرحلات الجوية من الإمارات في أغسطس بنمو 8.7 %

المصدر: (دبي - لؤي عبدالله)

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغ حجم السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران المغادرة من مطارات الدولة 7.56 ملايين مقعد، خلال أغسطس الجاري، بنمو 8.7 % مقارنة مع 6.95 ملايين مقعد مجدول، خلال الفترة المقابلة من 2023، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية.

وبحسب التقرير تصدرت الإمارات أسواق النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط، حيث استحوذت مطارات الدولة على 30.87 % من إجمالي حجم السعة المقعدية لشركات الطيران العاملة في المنطقة، والتي جدولت 24.49 مليون مقعد على رحلاتها المغادرة.

وكشف التقرير أن شركات الطيران العاملة بمطارات الدولة أضافت خلال الفترة من أغسطس 2023 إلى أغسطس الجاري أكثر من 605.5 آلاف مقعد، ما يعكس تسارع وتيرة نمو قطاع السفر في الإمارات، بدعم من توسع الناقلات الوطنية، واستقطاب شركات طيران جديدة للعمل من المطارات المحلية في ظل ارتفاع الطلب على السفر من وإلى الإمارات. وحلت السعودية في المركز الثاني بالمنطقة بعد الإمارات في إجمالي السعة المقعدية المجدولة خلال أغسطس بنحو 6.9 ملايين مقعد، ثم قطر 2.86 مليون مقعد.

وعلى صعيد مطارات المنطقة جاء مطار دبي في المركز الأول بـ 5.16 ملايين مقعد بنمو 4.2 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ثم مطار الدوحة 2.86 مليون مقعد، ومطار جدة في المركز الثالث 2.49 مليون مقعد، وبالمركز الرابع مطار الرياض 2.17 مليون مقعد، يليه مطار زايد الدولي الأعلى نمواً في المنطقة بنسبة 27.3 %، مسجلاً 1.5 مليون مقعد مجدول على الرحلات الدولية المغادرة خلال الشهر الجاري.

وأظهر التقرير ارتفاع السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة من مطارات المنطقة بنسبة 5 % هذا الشهر مقارنة بأغسطس 2023، حيث تقود الإمارات والسعودية النمو على مستوى المنطقة في حجم السعة المقعدية.

وتوقعت الهيئة العامة للطيران المدني أن يسجل قطاع الطيران نمواً ملموساً فيما يتعلق بحركة المسافرين، والتي قد تبلغ 140 مليون مسافر خلال العام الجاري، مع زيادة عدد الرحلات والوجهات، التي تشغل الناقلات الوطنية الإماراتية رحلات إليها، وذلك في ضوء التوسعات، التي تشهدها مطاراتنا الدولية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز