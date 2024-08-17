منتجع باب الشمس الصحراوي يقدم أفضل التجارب الصيفية

المصدر: دبي - البيان

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كشف منتجع باب الشمس الصحراوي عن باقة من العروض تمنح ضيوفه الفرصة لاستمتاع بالطقس المعتدل وتجربة يوم لا يُنسى من شروق الشمس وحتى غروبها مع مجموعة مميّزة من علاجات السبا المجدّدة للنشاط، واختبار تجربة فاخرة ومليئة بالاسترخاء في مطعم الظلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، إضافة إلى الانطلاق في نزهات شيّقة في الصحراء أو الانضمام إلى الاحتفالات الرائعة في لاونج أنواع.

وأعدّ المنتجع الأيقوني تجارب خارجة عن المألوف تعكس جمال الصيف وروعته، ليستمتع بها الضيوف إلى جانب خدمة الضيافة الاستثنائية، سواء كانوا يبحثون عن لحظات من السكينة أو مغامرات شيّقة. ويمكن للضيوف الاستمتاع بأيام الصيف المشرقة في ملاذ آسر بين الكثبان الرملية مع عرض الإقامة الحصري مع خصومات على الغرف والأجنحة الفاخرة المُصمّمة بحلّة عربية.

وسيستمع الضيوف بفطور متوسّطي شهي في مطعم الظلة، وكذا فرصة الاسترخاء على كراسي التشمّس بجانب المسبح اللامتناهي الأطراف التنعم بدفء أشعة الشمس، كما يمكنهم استكشاف باقة النكهات الآسرة في وجهات الطعام المرموقة ضمن المنتجع حيث العروض المذهلة على المأكولات والمشروبات .

كما يمكن للضيوف الانطلاق كل يوم في مغامرة جديدة مع رصيد يمكن إنفاقه على النشاطات في الصحراء وعلاجات السبا واستعادة النشاط. ويعد منتجع باب الشمس الضيوف بتجربة صيفية لا تنسى، سواء كانوا يودّون الاسترخاء بمفردهم أو تمضية عطلة ممتعة برفقة العائلة أو الأصدقاء.

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