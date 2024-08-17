«ذا لانا» يطلق باقات الإقامة الحصرية خلال الصيف

المصدر: دبي - البيان

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أطلق فندق ذا لانا، الفندق الفاخر التابع لمجموعة الضيافة العالمية دورشستر كوليكشن، مجموعة من باقات الإقامة الصيفية التي تتيح للضيوف السياح والمقيمين من منطقة الخليج العربي إمكانية تخصيص الباقات لقضاء أجمل الأوقات.

وتتضمن الخيارات باقة إيليفيت يور سَمر المخصصة للأفراد والأزواج، وباقة فاميلي تايم المخصصة للعائلات وباقة الإقامة الفاخرة التي تقدم للضيوف أفضل الأسعار المتوفرة مع رصيد بقيمة 500 درهم. ويُعد «ذا لانا» تحفة معمارية تثري المشهد العمراني في منطقة مراسي باي مارينا، ويتميز بديكوراته الداخلية الفاخرة التي تجمع بين الحيوية واللمسات المعاصرة.

كما يحتضن 225 غرفة وجناحاً مزودة بنوافذ ممتدة توفر إطلالات خلابة على برج خليفة ووسط مدينة دبي وقناة دبي. ويمكن لضيوف الفندق التوجه إلى القسم الخاص الذي يحتضن 50 قطعة فنية من إبداع فنانين بارزين والاستمتاع بمشاهدة الإطلالات الخلابة التي يوفرها حوض السباحة. ويضم الفندق 8 مطاعم تقدم أشهى النكهات، ويشكل مطعم ريفييرا باي جان إمبرت أطباقاً مبتكرة.

بينما تقدم ردهة هاي سوسايتي الفاخرة على سطح الفندق أشهى الكوكتيلات وأصناف المشروبات الفاخرة مع خيارات المقبلات الشهية أو أصناف البيتزا. ويمكن للضيوف الاستمتاع بأطباق المطبخ الباسكي الشهية التي يبدعها الشيف البارز مارتن بيراساتيجوي في مطعم جارا، إلى جانب أنواع المعجنات في بونبون كافيه أنجيلو موسى، مما يضمن لهم الاستمتاع بكل طبق يجربونه.

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