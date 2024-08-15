7 % ارتفاعاً بحركة الطيران الخاص في دبي الجنوب خلال النصف الأول 2024

المصدر: البيان

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حقق مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب نمواً ملحوظاً في حركة الطيران الخاص خلال النصف الأول من عام 2024، حيث شهد تسجيل 8,472 رحلة بزيادة قدرها 7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

ويعكس هذا الإنجاز النمو المستمر لقطاع الطيران الخاص، الأمر الذي يُعزّز مكانة مطار آل مكتوم الدولي باعتباره المطار الرائد لحركة الطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي النمو في حركة الطيران الخاص هذا العام بعد تسجيل نتائج قياسيّة في 2023 حيث بلغ عدد رحلات الطائرات الخاصة 16,657، مع توقع وصول عدد الرحلات إلى 18,000 بحلول نهاية عام 2024.

وأعرب خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، عن سعادته بالنمو المستمر في حركة الطيران الخاص، مُشيراً إلى توقعاته بتحقيق مزيد من الارتفاع في هذه النتائج بفضل المشاريع الجديدة لحظائر الطائرات ومرافق الصيانة في دبي الجنوب، بالإضافة إلى احتضان المشروع لمعرض "ميبا" للطيران الخاص والمقرر إقامته في شهر ديسمبر 2024. وأكّد الزفين التزام مشروع محمد بن راشد للطيران بتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للطيران تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة.

والجدير بالذكر أن مشروع محمد بن راشد للطيران يوفر للشركات العالمية فرصاً استثمارية في مجال الطيران، حيث يعدّ منطقة حرة لشركات الطيران الخاص والصناعات المرتبطة بقطاع الطيران. ويقع المشروع ضمن دبي الجنوب والتي عملت على تطويره ليكون مركزًا لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم.

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