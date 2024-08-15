«الاتحاد للشحن» تحقق 17 % نمواً في الحمولة خلال النصف الأول

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران، زيادة في الحمولة بنسبة 17% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وقالت الشركة في بيان: «واصلت الاتحاد للشحن تعزيز مجموعتها الخاصة من منتجات الشحن بما يسهم في نمو أعمالها.

كما سجلت خدمة فارما لايف الخاصة بالمنتجات الصيدلانية، زيادة بنسبة 9 % في النصف الأول مقارنة بالفترة نفسها من 2023. وشهدت خدمة سيكيورتيك بعد إطلاقها في فبراير 2024، زيادة 95% في الإيرادات مقارنة بالنصف الأول من 2023».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز